Grammy 2025: Kendrick Lamar lidera las nominaciones con Fito, Nicki Nicole, Trueno y Ca7riel & Paco Amoroso
Se anunciaron las nominaciones a los Grammy 2025, que se celebrarán el 1° de febrero en Los Ángeles.
El rapero estadounidense Kendrick Lamar encabeza la lista de nominados a los Premios Grammy 2026 con nueve candidaturas, consolidando su dominio en la industria musical. Le siguen Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff con siete nominaciones, mientras que Bad Bunny vuelve a hacer historia al competir por seis estatuillas.
Lamar buscará ampliar su legado con su aclamado álbum GNX, que lo posiciona en categorías centrales como Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año, además de sus nominaciones en los rubros de rap. Su éxito llega tras arrasar en la edición anterior con cinco premios gracias a su tema Not Like Us.
En la categoría de Álbum del Año, compiten además Debi tirar más fotos de Bad Bunny —el segundo disco en español en ser nominado en este rubro—, Mayhem de Lady Gaga, Swag de Justin Bieber, Man’s Best Friend de Sabrina Carpenter, Chromakopia de Tyler, the Creator, Mutt de Leon Thomas y Let God Sort Em Up de Clipse.
Presencia argentina en los Grammy
La representación argentina dice presente en esta edición con Fito Páez, Nicki Nicole, Trueno, y Ca7riel & Paco Amoroso.
En Mejor Álbum de Música Urbana compiten NAIKI (Nicki Nicole) y EUB Deluxe (Trueno), junto a Bad Bunny, J Balvin, Feid y Yandel.
En Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo figuran Novela (Fito Páez) y PAPOTA (Ca7riel & Paco Amoroso), además de Bomba Estéreo, Rawayana, Los Wizzards y Aterciopelados.
Los ingenieros argentinos Andrés Mayo y Martín Muscatello también recibieron una nominación en la categoría Best Immersive Audio Album por An Immersive Tribute to Astor Piazzolla (Live).
La 68ª edición de los Premios Grammy se celebrará el 1° de febrero de 2026 en Los Ángeles, en una gala que promete reunir a las figuras más destacadas del panorama musical internacional.
