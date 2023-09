Luis Brandoni le quiere pedir disculpas a Ricardo Darín por sus críticas a "Argentina, 1985"

El actor había dicho que en el filme “hay una ausencia intolerable” sobre el rol de Raúl Alfonsín como una persona clave en la promoción del Juicio a las Juntas.

VIDEO El pedido de disculpas de Brandoni a Darín

luis brandoni ricardo darin

“La película cuenta que el gobierno de Alfonsín recurre a las máximas autoridades judiciales de las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo del tema, y las Fuerzas Armadas se niegan a juzgar a sus camaradas. En consecuencia de eso, se ponen a estudiar la forma constitucional de trasladar ese caso a la Justicia Civil y es por esa razón que se constituye la CONADEP. Porque para haber un juicio tiene que hacer acusaciones. Y de acuerdo a la película no hubo acusaciones porque de la negativa de la Justicia Militar a sus camaradas saltan directamente al juicio”, había considerado Luis Brandoni en el programa de tv Bien de Mañana.

Y continuó: “La cosa es muy sencilla: omitieron semejante cosa, la presencia de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), porque el partido peronista no quiso formar parte de la CONADEP. Omitieron nada menos que la razón por la cual se pudo hacer el juicio. ¿Cómo se puede omitir de una película donde el promotor, el gestor que hizo todo lo que hizo, pagó el precio que tenía que pagar, fue Raúl Alfonsín? No aparece en la película porque es Raúl Alfonsín. A los peronistas no les gusta que aparezca Alfonsín”.

Por su parte, el hijo del ex presidente, Ricardo Alfonsín, dijo el film y que a él sí le gustó. “Me parece una película buena, no es una película con la que se pretende agotar todos los temas. Me gustó, más allá de que tengo mi propia visión: yo hubiera hecho otra película, pero no creo que los demás tengan que hacer la misma, no creo que se falte a la verdad. Se omiten consideraciones, en todo caso”, aseguró.