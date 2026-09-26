"Breaking Bad" superó a "The Wire" y "Mad Men" entre las mejores series del siglo XXI

Una de las grandes ausencias fue Los Soprano. La explicación no estuvo relacionada con la valoración de la serie, sino con el período elegido para realizar el ranking. La producción se estrenó en enero de 1999, por lo que quedó fuera del corte establecido.

El crítico James Poniewozik se refirió a esta particularidad y señaló que, pese a no integrar formalmente la selección, la influencia narrativa de Los Soprano puede encontrarse en muchos de los programas incluidos entre los 100 elegidos.

Entre los títulos que aparecen a lo largo de la lista están Scandal (2012-2018), en el puesto 100; Gilmore Girls (2000-2007), en el 99; The Great British Baking Show, en el 85; Ted Lasso, en el 75; y Stranger Things (2016-2025), en el 53.

"Breaking Bad" se quedó con el primer lugar

Estrenada en 2008 y finalizada en 2013, Breaking Bad consiguió imponerse sobre el resto de las producciones. Creada por Vince Gilligan, la ficción retrató durante cinco temporadas la transformación de Walter White, el profesor de química interpretado por Bryan Cranston que termina involucrándose en el narcotráfico.

Al analizar las razones detrás de su impacto, el diario destacó especialmente “su investigación moral humanista, centrada en cómo Walter, un hombre enfermo de cáncer con deudas médicas, descendió a la villanía”.

Cranston también participó de la encuesta y entre sus elecciones incluyó a Modern Family, producción con la que tuvo además un vínculo profesional detrás de cámara: dirigió algunos de sus episodios durante los períodos en los que no se encontraba rodando Breaking Bad.

"The Wire" y "Mad Men" completaron el podio

El segundo puesto quedó en manos de The Wire (2002-2008), la ficción creada por David Simon que abordó diferentes aspectos sociales y policiales de Baltimore.

El periódico la definió como “Dickens, Dostoievski y Roots” y también como “una esquina oscura del experimento americano”.

Entre quienes la eligieron estuvo Brett Goldstein, actor y cocreador de Ted Lasso, quien explicó la importancia que tuvo la ficción en su manera de interpretar la sociedad.

“The Wire es como entiendo el mundo. Realmente creo que me enseñó cómo funciona el mundo, y cómo el 90% de las personas solo trata de protegerse a sí misma”, expresó.

El tercer escalón fue para Mad Men (2007-2015), la serie ambientada en el universo de las agencias de publicidad estadounidenses durante los años 60.

Su creador, Matthew Weiner, recordó cuál era uno de sus principales objetivos mientras desarrollaba la ficción: “No quería que nunca se sintiera fechada. Quería que se sintiera como la vida real”. Además, explicó que pretendía que la historia pudiera trascender su contexto histórico y conectara con “la experiencia de ser una persona”.

"Succession" y "Fleabag", entre las cinco elegidas

En el cuarto lugar apareció Succession (2018-2023), una de las producciones más recientes en alcanzar los primeros puestos.

Andy Cohen, productor y conductor que la incluyó entre sus elegidas, reconoció que inicialmente le resultó difícil conectar con sus protagonistas: “Me costó al principio con Succession. Son todos personas verdaderamente horribles. Es fascinante que una serie en la que no hay nadie por quien alentar pueda ser tan apasionante”.

El top 5 se completó con Fleabag (2016-2019), creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge. Además, fue la única producción británica que logró ubicarse entre las cinco primeras.

Alexis Bledel fue una de las figuras que la seleccionó y destacó particularmente el trabajo de su creadora y protagonista: “Es tan descaradamente autoexpresiva. Ella es increíblemente vulnerable mientras es completamente irreverente. Creo que nunca había visto eso hecho con tanta precisión antes”.

"Game of Thrones", "Veep" y "30 Rock" también ingresaron entre las primeras

Game of Thrones (2011-2019) quedó sexta. Al recordar el fenómeno que significó la serie, sus creadores D.B. Weiss y David Benioff analizaron con distancia aquellos años de producción.

“Creo que tuvimos mucha suerte, de muchas maneras”, reconoció Weiss. El creador contó además que volvió a ver la ficción completa junto a sus hijos cuando crecieron y definió la experiencia como “como un video del anuario escolar: recordás dónde estabas cuando lo filmaste”.

El séptimo puesto correspondió a Veep (2012-2019), protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, quien obtuvo seis premios Emmy consecutivos gracias a su interpretación de la vicepresidenta Selina Meyer.

Al recordar al personaje, la actriz aseguró: “Selina Meyer era una niña de dos años en el cuerpo de una mujer adulta. Nunca se desarrolló más allá de los 2 o 2 años y medio. Todo giraba en torno a ella”.

Louis-Dreyfus también destacó el trabajo del creador Armando Iannucci: “Ha encontrado una manera de hacer que el comportamiento humano detrás de la cortina sea tan reconocible, tan impactante y tan profundamente gracioso”.

Por su parte, 30 Rock (2006-2013) consiguió el octavo lugar. Alec Baldwin, encargado de interpretar a Jack Donaghy, recordó que en un principio no estaba convencido de aceptar la propuesta de Tina Fey.

“Me pidieron que hiciera la serie y dije que no. No quería comprometerme con una serie porque estaba divorciado de mi ex esposa y volaba cada dos fines de semana para ver a mi hija en Los Ángeles”, reveló el actor.

Finalmente aceptó el papel y Jack Donaghy terminó convirtiéndose en uno de los personajes más reconocidos de la producción.

"Curb Your Enthusiasm" y "Atlanta" completaron el top 10

Los últimos dos lugares entre las diez producciones mejor posicionadas fueron para Curb Your Enthusiasm (2000-2024) y Atlanta (2016-2022).

La comedia protagonizada por Larry David se ubicó novena y fue definida por el diario como “un texto fundacional de la comedia del ridículo”.

Finalmente, Atlanta, creada y protagonizada por Donald Glover, ocupó el décimo puesto. The New York Times destacó su capacidad para “ser cualquier cosa y estar en cualquier lugar”, gracias a una propuesta que pudo moverse entre la comedia y momentos dramáticos y perturbadores, manteniendo “una sensación de lo incógnito de la vida”.

Las dos versiones de "The Office", entre las 20 mejores

Más allá de los primeros diez lugares, el ranking también dejó varios títulos destacados. The Office en su versión estadounidense alcanzó el puesto 11, seguida por Arrested Development (12.°), Girls (13.°), Friday Night Lights (14.°), Six Feet Under (15.°) y la versión británica de The Office (16.°).

La presencia de las dos versiones de la comedia dentro del top 20 despertó especial atención. Richard Gadd, creador de Baby Reindeer, votó por la producción británica y explicó hasta qué punto la considera fundamental: “Creo que es, si tuviera una pistola en la cabeza, la mejor serie de televisión de todos los tiempos en mi opinión”.

Gadd también seleccionó The Thick of It y destacó a Malcolm Tucker, interpretado por Peter Capaldi, al asegurar que “es uno de los mejores personajes de todos los tiempos”.

Por su parte, Jesse Armstrong, creador de Succession, eligió Six Feet Under y reconoció el impacto que tuvo la producción en su propio trabajo: “Estoy seguro de que fue una gran influencia en Succession y en nuestro pensamiento en la sala de escritura sobre una serie de familia”.

Las producciones recientes que lograron destacarse

El listado también abrió espacio para ficciones estrenadas en los últimos años. Entre las apariciones que más llamaron la atención está The Pitt, que alcanzó el puesto 36, y Adolescence, que se ubicó en el 40.

Esta última miniserie, estrenada en 2025, fue realizada con un único plano secuencial por episodio. Creada por Jack Thorne y protagonizada y cocreada por Stephen Graham, cuenta una historia centrada en la radicalización de un adolescente de 13 años acusado de matar a una compañera de escuela. La producción obtuvo ocho premios Emmy.

También consiguieron lugares destacados Severance, en el puesto 30, y Andor, en el 32. A ellas se sumaron Beef y The Bear, que también ingresaron entre los 100 programas seleccionados.

De esta manera, el ranking reunió producciones de distintas épocas, géneros y plataformas para ofrecer una mirada sobre más de dos décadas de televisión, con Breaking Bad finalmente instalada en lo más alto de la selección.