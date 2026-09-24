¿Hermanos en la vida real? El misterio familiar de Matthew McConaughey y Woody Harrelson que sacude Hollywood

"Hace tiempo que insisto, pero él se niega", bromea Harrelson entre risas, señalando a su compañero durante la alfombra roja en Los Ángeles.

Por su parte, McConaughey, de 56 años, confiesa sus dudas entre risas y afecto: "Si fuera cierto, tendría muchas cosas que procesar. Si no fuera cierto, él se pondría demasiado triste como para seguir frecuentándolo. Dejemos que siga siendo una posibilidad".

Con una trama escrita como una clásica comedia de enredos a cargo del showrunner Lee Eisenberg, la serie traslada al rancho de McConaughey en Texas a un anárquico Harrelson, que se instala con su familia en la propiedad del ordenadísimo actor, quien además se prepara para lanzarse como candidato a gobernador.

Lejos del tono oscuro que compartieron en "True Detective" en 2014, el proyecto busca reflejar la auténtica química de una amistad de tres décadas. Entre chistes de secundaria y la complicidad inquebrantable de dos hermanos de la vida, la dupla vuelve a demostrar que, sea cual fuere el resultado de la ciencia, su hermandad ya lleva años escrita en la pantalla grande.