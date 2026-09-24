¿Hermanos en la vida real? El misterio familiar de Matthew McConaughey y Woody Harrelson que sacude Hollywood
Los actores de Hollywood llevan tres décadas de amistad, pero un antiguo secreto sobre sus familias reavivó los rumores de un parentesco sanguíneo.
¿Y si Matthew McConaughey y Woody Harrelson no fueran solamente colegas y amigos inseparables desde hace casi treinta años, sino también hermanos? Lejos de tratarse de una teoría conspirativa de internet, se trata de un rumor de pasillo en Hollywood que lleva años sobre la mesa, que no surgió de la nada y que en los últimos días resurgió.
Todo comenzó hace nueve años durante unas vacaciones familiares en Grecia. Mientras observaban viejas fotografías, los hijos de ambos actores repararon en el asombroso parecido físico entre sus padres. Fue entonces cuando la madre de McConaughey dejó escapar una frase cargada de suspicacia: "Yo conocí a tu padre".
Con un énfasis en ese "conocí" que dejaba pocas dudas sobre su significado, las fechas terminaron por cerrar. Charles Harrelson, un peligroso sicario vinculado al crimen organizado, se encontraba en libertad precisamente en el período en el que los padres de McConaughey atravesaban su segundo divorcio, antes de reconciliarse de manera definitiva y dar a luz a Matthew.
De la sospecha real de Hollywood a la ficción en "Brothers"
A partir de este auténtico "rumor verdadero", los actores transformaron su intimidad en el motor creativo de "Brothers", la comedia de ocho episodios que acaba de llegar a la plataforma Apple TV, donde interpretan versiones ficticias y ligeramente caricaturizadas de sí mismos.
Mientras que en la pantalla el misterio se resuelve mediante una prueba de ADN que Harrelson realiza a espaldas de su amigo, en la vida real la dinámica es inversa: el mayor quiere hacérsela y el menor se niega rotundamente.
"Hace tiempo que insisto, pero él se niega", bromea Harrelson entre risas, señalando a su compañero durante la alfombra roja en Los Ángeles.
Por su parte, McConaughey, de 56 años, confiesa sus dudas entre risas y afecto: "Si fuera cierto, tendría muchas cosas que procesar. Si no fuera cierto, él se pondría demasiado triste como para seguir frecuentándolo. Dejemos que siga siendo una posibilidad".
Con una trama escrita como una clásica comedia de enredos a cargo del showrunner Lee Eisenberg, la serie traslada al rancho de McConaughey en Texas a un anárquico Harrelson, que se instala con su familia en la propiedad del ordenadísimo actor, quien además se prepara para lanzarse como candidato a gobernador.
Lejos del tono oscuro que compartieron en "True Detective" en 2014, el proyecto busca reflejar la auténtica química de una amistad de tres décadas. Entre chistes de secundaria y la complicidad inquebrantable de dos hermanos de la vida, la dupla vuelve a demostrar que, sea cual fuere el resultado de la ciencia, su hermandad ya lleva años escrita en la pantalla grande.
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