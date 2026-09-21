"Floricienta", tendencia durante el final de temporada de "Margarita": ¿apareció Flor Bertotti?

El lanzamiento programado para el 21 de septiembre a las 19 horas coincidió plenamente con el inicio de la primavera en el hemisferio sur, una estación emblemática para la trama, remitiendo además de forma directa al legendario cuento de las flores amarillas, un hito cultural que nació en las pantallas de "Floricienta" y que con el paso del tiempo se transformó en un masivo fenómeno popular adoptado año a año por el público.

Sin embargo, al develarse la trama del episodio, el personaje de Florencia Bertotti finalmente no apareció en el cierre de temporada, una ausencia que generó sorpresa y sabor agridulce entre los seguidores más fieles de la saga.

A pesar de la falta de participación de la actriz, el universo de la recordada tira juvenil volvió a copar la conversación digital: bajo el peso del ritual de las flores amarillas de la primavera, "Floricienta" se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales, demostrando que la huella cultural de la historia original sigue más vigente que nunca a dos décadas de su estreno.