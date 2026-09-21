"Floricienta", tendencia durante el final de temporada de "Margarita": ¿apareció Flor Bertotti?
El esperado episodio de cierre se estrenó este lunes, coincidiendo con el inicio de la primavera y el hito cultural de la serie original. Alerta de spoiler.
La expectativa acumulada a lo largo de las semanas llegó a su punto culmine este lunes, momento en el cual HBO Max habilitó el estreno del capítulo final de la tercera temporada de "Margarita", el spin-off creado por Cris Morena que continúa el universo de "Floricienta".
Sin embargo, más allá de la resolución de la trama de los personajes jóvenes, la jornada estuvo marcada por una enorme incógnita y por la fuerza inagotable de la nostalgia.
Durante los días previos, las redes sociales se inundaron de teorías y especulaciones en torno a una gran pregunta: ¿iba a aparecer el personaje de Florencia Bertotti en el episodio final?
Los fanáticos esperaban ansiosos un reencuentro o una aparición estelar que conectara de manera directa a la recordada "Floricienta" con la historia de su sucesora.
Alerta de spoiler: ¿aparece "Floricienta" en el final de temporada de "Margarita"?
La elección del día para la emisión del capítulo de cierre guardó una profunda conexión con la mística histórica construida por la productora a lo largo de las décadas.
El lanzamiento programado para el 21 de septiembre a las 19 horas coincidió plenamente con el inicio de la primavera en el hemisferio sur, una estación emblemática para la trama, remitiendo además de forma directa al legendario cuento de las flores amarillas, un hito cultural que nació en las pantallas de "Floricienta" y que con el paso del tiempo se transformó en un masivo fenómeno popular adoptado año a año por el público.
Sin embargo, al develarse la trama del episodio, el personaje de Florencia Bertotti finalmente no apareció en el cierre de temporada, una ausencia que generó sorpresa y sabor agridulce entre los seguidores más fieles de la saga.
A pesar de la falta de participación de la actriz, el universo de la recordada tira juvenil volvió a copar la conversación digital: bajo el peso del ritual de las flores amarillas de la primavera, "Floricienta" se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales, demostrando que la huella cultural de la historia original sigue más vigente que nunca a dos décadas de su estreno.
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