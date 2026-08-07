Brenda Asnicar desmintió el rumor de su romance con Carlos Tevez que la persigue hace años

Además, lamentó que en aquel momento nadie saliera a desmentir las versiones que circulaban públicamente. “Nadie me defendía y todos encima diciendo que el tipo me la había regalado y siempre era bardear a la piba. Me dolió, quizá, que mi propia pareja no me defendiera en ese momento. ¿Por qué no salís a decir que la casa es mía? Si yo tengo la escritura, la compré con mi familia”, expresó.

No es la primera vez que la actriz recuerda públicamente aquella relación. En 2023, durante una entrevista con Fer Dente, Asnicar había contado qué fue lo que más la conquistó del entonces futbolista, dejando una respuesta que sorprendió por su sinceridad. “A mí me gusta mucho el talento. Juega mucho al fútbol. Jugaba mucho al fútbol”, comentó entre risas al referirse al exjugador de Boca y la Selección Argentina.

El presente de Brenda Asnicar

Actualmente, la cantante atraviesa un presente completamente diferente y volvió a reencontrarse con el público gracias a la gira "Amigas del corazón", espectáculo que comparte con Laura Esquivel, su compañera en Patito Feo.

El tour ya recorrió distintos países y tendrá una de sus fechas más esperadas el próximo 14 de octubre en el Teatro Gran Rex, un escenario cargado de simbolismo para ambas artistas, ya que allí protagonizaron en 2007 una exitosa temporada con 34 funciones y más de 100.000 espectadores.