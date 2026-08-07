Brenda Asnicar desmintió el rumor de su romance con Carlos Tevez que la persigue hace años
A corazón abierto, la actriz y cantante volvió a hablar de su relación con el exfutbolista y aclaró una de las versiones más instaladas de aquella época.
A más de una década de uno de los romances más comentados de la farándula argentina, Brenda Asnicar decidió volver sobre aquella etapa de su vida y aclarar un rumor que, según aseguró, la perjudicó durante muchos años.
La actriz y cantante, que en 2010 atravesaba el gran éxito de Patito Feo mientras Carlos Tévez brillaba en el Manchester City, recordó cómo la exposición mediática dio lugar a versiones que nunca fueron ciertas y que terminaron afectando su imagen pública.
Uno de esos rumores aseguraba que el exdelantero le había regalado su primera propiedad durante el noviazgo. Sin embargo, Asnicar fue categórica al desmentir esa versión y explicó que la vivienda fue adquirida con el dinero obtenido gracias a su trabajo artístico.
La confesión de Brenda Asnicar sobre la casa que compró con su propio dinero
Durante una entrevista en el podcast Nada que ocultar, la artista explicó que la propiedad fue comprada junto a su familia utilizando los ingresos que había generado durante sus años de trabajo en televisión y las giras internacionales.
Además, lamentó que en aquel momento nadie saliera a desmentir las versiones que circulaban públicamente. “Nadie me defendía y todos encima diciendo que el tipo me la había regalado y siempre era bardear a la piba. Me dolió, quizá, que mi propia pareja no me defendiera en ese momento. ¿Por qué no salís a decir que la casa es mía? Si yo tengo la escritura, la compré con mi familia”, expresó.
No es la primera vez que la actriz recuerda públicamente aquella relación. En 2023, durante una entrevista con Fer Dente, Asnicar había contado qué fue lo que más la conquistó del entonces futbolista, dejando una respuesta que sorprendió por su sinceridad. “A mí me gusta mucho el talento. Juega mucho al fútbol. Jugaba mucho al fútbol”, comentó entre risas al referirse al exjugador de Boca y la Selección Argentina.
El presente de Brenda Asnicar
Actualmente, la cantante atraviesa un presente completamente diferente y volvió a reencontrarse con el público gracias a la gira "Amigas del corazón", espectáculo que comparte con Laura Esquivel, su compañera en Patito Feo.
El tour ya recorrió distintos países y tendrá una de sus fechas más esperadas el próximo 14 de octubre en el Teatro Gran Rex, un escenario cargado de simbolismo para ambas artistas, ya que allí protagonizaron en 2007 una exitosa temporada con 34 funciones y más de 100.000 espectadores.
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