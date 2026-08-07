La película de Michael Jackson tendrá una segunda parte: cuándo comenzará el rodaje
Tras convertirse en la biopic más taquillera de la historia, “Michael” tendrá una continuación. Desde Lionsgate revelaron cuándo comenzaría la producción.
El enorme éxito comercial de "Michael", la película basada en la vida de Michael Jackson, ya tiene su primera gran consecuencia. Luego de romper récords de taquilla y convertirse en la biografía cinematográfica más exitosa de todos los tiempos, la productora confirmó que la historia del Rey del Pop continuará con una segunda película que buscará ampliar distintos capítulos de su vida artística.
Desde Lionsgate Motion Picture Group adelantaron que el proyecto ya se encuentra en desarrollo y que la intención es comenzar el rodaje entre finales de 2026 y los primeros meses de 2027. Si los plazos previstos se cumplen, el estreno llegaría hacia fines del próximo año o durante la primera mitad de 2028.
Qué se sabe sobre la segunda película de Michael Jackson
El encargado de brindar las primeras precisiones fue Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, quien confirmó que parte del material necesario para la secuela ya fue registrado durante la producción de la primera entrega. “Tenemos ya varias secuencias, en particular algunos grandes números musicales, que se rodaron anteriormente y que casi seguro se incorporarán”, explicó el ejecutivo durante una entrevista concedida a Variety.
Al mismo tiempo, aseguró que el objetivo principal pasa por mantener el nivel alcanzado por la primera película. “Ahora mismo estamos centrados sobre todo en garantizar que podamos ofrecer, al precio adecuado, la secuela más grande y mejor posible. Eso es lo que el público va a querer y a merecer después de la experiencia que le ofrecimos la primera vez”, sostuvo.
La posibilidad de una continuación ya había sido deslizada meses atrás por el propio Fogelson, quien remarcó que la vida del artista ofrece suficiente material para desarrollar nuevas producciones. “Hay una cantidad enorme de música y de experiencias vitales al margen de las acusaciones que bastarían por sí solas para más de una segunda película”, había señalado.
El fenómeno mundial de "Michael"
Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson —sobrino del cantante—, la producción recorre el ascenso artístico de Michael Jackson desde sus primeros pasos con The Jackson 5 hasta transformarse en una de las mayores estrellas de la historia de la música. El film logró superar la recaudación alcanzada por "Bohemian Rhapsody", la exitosa película centrada en Freddie Mercury y Queen, para convertirse en la biopic más taquillera jamás realizada.
Sin embargo, el éxito comercial también estuvo acompañado por cuestionamientos de parte de la crítica especializada. Diversos analistas señalaron que la película presenta una mirada favorable sobre la vida del artista y evita profundizar en las denuncias por presunto abuso sexual infantil que marcaron los últimos años de su carrera. Pese a esas observaciones, el respaldo del público terminó consolidando el fenómeno en las salas de cine.
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