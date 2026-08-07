La película de Michael Jackson tendrá una segunda parte: cuándo comenzará el rodaje

El fenómeno mundial de "Michael"

Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson —sobrino del cantante—, la producción recorre el ascenso artístico de Michael Jackson desde sus primeros pasos con The Jackson 5 hasta transformarse en una de las mayores estrellas de la historia de la música. El film logró superar la recaudación alcanzada por "Bohemian Rhapsody", la exitosa película centrada en Freddie Mercury y Queen, para convertirse en la biopic más taquillera jamás realizada.

Sin embargo, el éxito comercial también estuvo acompañado por cuestionamientos de parte de la crítica especializada. Diversos analistas señalaron que la película presenta una mirada favorable sobre la vida del artista y evita profundizar en las denuncias por presunto abuso sexual infantil que marcaron los últimos años de su carrera. Pese a esas observaciones, el respaldo del público terminó consolidando el fenómeno en las salas de cine.