Brenda Asnicar y Laura Esquivel vuelven con un show increíble con las canciones de Patito Feo

Embed - Amigas Del Corazón World Tour on Instagram: "Pasaron los años pero este momento lo soñamos siempre Hoy volvemos a encontrarnos arriba de un escenario, y esta vez queremos que estén ahí con nosotras ESPAÑA - Inscripcion a la preventa YA DISPONIBLE! Link en nuestras historias y destacadas. ITALIA - Inscripcion a la preventa YA DISPONIBLE! Link en nuestras historias y destacadas. GRECIA - Proximamente. MONTEVIDEO, URUGUAY - 24 de Abril en el Antel Arena. Entradas a la venta el 12 de Febrero a las 13HS (ARG) por @antelarena SANTIAGO, CHILE - 3 de Mayo en el Movistar Arena. Entradas a la venta el 12 de Febrero a las 13HS (ARG) por @movistararena LIMA, PERÚ - 7 de Mayo en el Costa 21. Mañana 10 de Febrero MAS INFORMACIÓN GUAYAQUIL, ECUADOR - 31 de Julio en el Coliseo Voltaire. Entradas a la venta el 12 de Febrero a las 13HS (ARG) por @ticketshow CDMX, MÉXICO - 2 de Agosto en el Auditorio Nacional. Entradas a la venta el 12 de Febrero a las 13HS (ARG) por @ticketmaster_mx Nos vemos muy pronto! L&B"

