Brenda Asnicar y Laura Esquivel vuelven con un show increíble con las canciones de Patito Feo

A 19 años del éxito mundial de la telenovela juvenil, las artistas anuncian su regreso a los escenarios con su gira global.

Las protagonistas de la exitosa serie Patito Feo, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, se unen para anunciar su regreso a los escenarios de la mano de su gira global Amigas del Corazón World Tour. El espectáculo - puramente musical - revive todas las canciones de la telenovela argentina que fue furor mundial desde su debut en 2007.

El tour mundial comenzará en Abril y ya hay shows confirmados en Uruguay (24/4, Antel Arena. Montevideo), Chile (3/5, Movistar Arena, Santiago), Perú (7/5, 8 Costa XXI, Lima), Ecuador (31/7, Coliseo Voltaire, Guayaquil) y México (2/8, Auditorio Nacional CDMX). Las entradas para estos conciertos estarán disponibles a partir de este jueves 12/2, a las 13hs. Próximamente se anunciarán más fechas en Europa que incluirán España, Italia (en ambos países ya está activa la preventa), y Grecia, entre otras ciudades.

Con una puesta en escena memorable y una producción de primer nivel, el concepto central del show es revivir las historias que marcaron una generación y resignificarlas. Las canciones icónicas del pasado reversionadas, con arreglos nuevos, interpelando a la memoria emocional de los espectadores. El show está pensado para un público que creció mirando esta historia pero hoy es adulto, apela a la identificación con los procesos de cambio y la celebración por sobrevivir a esa etapa y llegar más fuertes.

Los rasgos característicos de los personajes de Laura (Patricia Díaz Rivarola Castro, “Patito”) y Brenda (Antonella Lamas Bernardi) se reformulan: se toman referencias del pasado sólo en algunos detalles para rendir homenaje al universo Patito Feo. Pero el énfasis de la historia está puesto en el presente: la presencia cruda, despojada, actual y real de las protagonistas, la evolución natural de aquellas niñas que hoy son mujeres artistas. No desde un lugar nostálgico sino de celebración consciente, con un mensaje claro: “todo tiempo pasado nos trajo hasta acá”.

