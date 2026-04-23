Gladys "La Bomba Tucumana" cambió de look y crecen los rumores de su ingreso a Gran Hermano

La movida no sería casual. Su llegada estaría directamente vinculada a la reciente salida de La Maciel, quien, a pesar de haber sido respaldada por el público en la última gala, decidió abandonar el programa el lunes por cuestiones personales. Esa vacante abrió la puerta a nuevos ingresos, y el nombre de Gladys empezó a sonar cada vez con más fuerza.

Si se concreta, no sería una participante más. La artista ya tiene experiencia en la televisión y, sobre todo, un perfil que encaja perfecto con el ADN del reality: frontal, intensa y sin demasiados filtros. Quienes la recuerdan por su paso por ShowMatch saben que nunca esquivó el conflicto y que suele responder sin vueltas cuando se siente atacada.

Ese antecedente alimenta la expectativa sobre cómo podría moverse dentro de la casa, donde conviven jugadores de carácter fuerte. En ese escenario, nombres como Brian Sarmiento, Tamara Paganini, Yipio y Solange Abraham ya marcan un clima de tensión constante, ideal para que una figura como “La Bomba” entre a agitar el tablero.