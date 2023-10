Brenda Asnicar y un pedido urgente: "Busco un..."

“Yo cuando estoy con alguien trato de ocultar un poco, de mantener bien bajo el perfil porque realmente no me gusta que la gente sepa”, aclaró Asnicar, pero reveló que “estoy muy bien sola, pero llevo cuatro meses sola en Europa, y la verdad me encantaría compartir este momento de mi vida con alguien”. “Si hay algún novio fiel, que está escuchando la radio en este momento, busco un compañero”, pidió la actriz.