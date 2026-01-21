Brian Lanzelotta se mostró vulnerable y habló del riesgo que asume para su futuro laboral
El ex Gran Hermano compartió un video íntimo en el que expuso sus miedos y emociones ante una decisión clave para hacer crecer su emprendimiento.
Brian Lanzelotta volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez lejos del show y más cerca de la realidad cotidiana. El ex participante de Gran Hermano publicó un video cargado de emoción en el que se lo ve atravesando un momento decisivo: apostar de lleno al crecimiento de su emprendimiento de productos de limpieza y papel higiénico, aun sabiendo que eso implica endeudarse.
En el registro, Brian aparece conmovido y sin ocultar la angustia que le genera dar este paso. Explicó que el proyecto es hoy su principal sostén y que la responsabilidad de no fallar le pesa enormemente. La decisión de avanzar viene acompañada de miedo, ansiedad e incertidumbre, sensaciones que eligió compartir sin filtros, mostrando una faceta poco habitual en figuras que pasaron por la televisión.
“Estoy acá en la calle esperando para endeudarme, voy a asumir un riesgo por este proyecto que no sé a dónde nos va a llevar pero que le tengo mucha fe y solamente tengo eso, no tengo otra cosa, estoy emocionado porque tengo miedo, tengo angustia y no lo puedo compartir con nadie”, expresó con la voz quebrada, dejando en claro la carga emocional del momento.
Lejos de alivianarse, el descargo fue profundizándose. Entre lágrimas, Lanzelotta confesó las dudas que lo atraviesan mientras espera tomar la decisión final. “Estoy pensando y pensando y cada vez me late más fuerte el corazón y si estará bien lo que estoy por hacer tengo miedo de perder lo poco que estoy construyendo no sé”, admitió, reflejando el conflicto interno que vive.
Antes de cerrar el video, Brian reconoció que no suele exponerse de esa manera, pero sintió que necesitaba decir lo que le pasa, aun sabiendo que puede ser juzgado. “Nunca me mostré así vulnerable en una cámara, seguramente recibiré las críticas como siempre; pero vamos a ver qué nos depara el destino; espero que este sacrificio y todo este riesgo valga la pena y que este video simplemente sea una anécdota; estamos en el baile, vamos a bailar”, concluyó, decidido a seguir adelante pese al temor.
