Brian Lanzelotta se mostró vulnerable y habló del riesgo que asume para su futuro laboral

Antes de cerrar el video, Brian reconoció que no suele exponerse de esa manera, pero sintió que necesitaba decir lo que le pasa, aun sabiendo que puede ser juzgado. “Nunca me mostré así vulnerable en una cámara, seguramente recibiré las críticas como siempre; pero vamos a ver qué nos depara el destino; espero que este sacrificio y todo este riesgo valga la pena y que este video simplemente sea una anécdota; estamos en el baile, vamos a bailar”, concluyó, decidido a seguir adelante pese al temor.