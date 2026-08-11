Murió la madre de Alejandro Fantino y así la despidió el conductor: "De nuevo, gracias por todo"
El periodista despidió a Chita con un emotivo mensaje en redes sociales y recordó la libertad, el amor y las enseñanzas que recibió de ella.
Alejandro Fantino atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su madre, Chita, a quien despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Toca agradecerte mamita... agradezco todo lo que has hecho por mí. Tu enorme confianza apoyando y dándome libertad para verme salir tan rápido de nuestra casa buscando mi destino desde chico sin que el miedo o la desesperanza embargara mi alma adolescente", escribió.
En su extensa despedida, el conductor repasó distintos momentos compartidos y agradeció a su madre por haberlo cuidado, acompañado y por el vínculo que construyó con sus hijos y su familia. "Gracias por cuidarme cuando papá se iba a la cosecha. Gracias por haberme ayudado cuando te lo pedí. Gracias por la vida que me diste. Gracias por el amor con el que abrazaste a tus nietos que son mis hijos y parte de tu sangre. Gracias por tus sentimientos para con mi familia armada con el amor de mi vida que es Conita", expresó.
También destacó el vínculo de Chita con sus nietos, Beltrán y Nahuel, y recordó algunos de los gestos cotidianos que hicieron especial su relación.
"Se va una mamá al cielo.... pero queda 'la mamá' esa que va a seguir cuidándonos espiritualmente siempre. Te vamos a extrañar... pero ya sos parte del espíritu de la Virgen María que es la mamá de todos. Te amo fuerte y sabes que no quedó nada sin decirnos y eso nos hace vibrar con más amor que nunca", agregó.
En el final del mensaje, Fantino recordó a su padre Jorge, quien murió en 2020, y le dedicó un pedido especial a su madre.
"Buen viaje... ¡salúdame a papi y decile que a Beltrán lo voy a sacar islero y estrellero como él quería! Y voy a rezar especialmente para que estés con tu papá y tu mamá y converses y te rías con ellos todo lo que no pudiste en este plano. Descansá en paz mamita linda, DE NUEVO GRACIAS POR TODO", manifestó.
A lo largo de los años, el periodista había compartido algunos recuerdos de Chita con su audiencia. Una de las anécdotas más llamativas fue cuando contó que su madre era fanática de Slipknot y que incluso había visto en vivo a la banda estadounidense de heavy metal.
"Chita es fanática de Slipknot, los vio en Arizona en el 98, así que habrá que creer", contó Fantino en una oportunidad.
También había destacado en varias ocasiones la personalidad de su madre y la influencia que tuvo en su vida. En el Día de la Madre de 2021, le dedicó otro mensaje en el que resumió esa admiración: "Sos crack. Me diste libertad y me cargaste en mi mochila los mapas para no perderme en la vida. Gracias por todo y vamos por más día a día".
La muerte de Chita se suma a la pérdida de su padre, a quien Fantino despidió en junio de 2020. En aquella oportunidad, recordó las jornadas de pesca, los mates, las sobremesas y la vida compartida en el campo. "Decirte que no te voy a extrañar sería mentirte papá", había escrito entonces.
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