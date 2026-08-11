Murió la madre de Alejandro Fantino y así la despidió el conductor: "De nuevo, gracias por todo"

"Buen viaje... ¡salúdame a papi y decile que a Beltrán lo voy a sacar islero y estrellero como él quería! Y voy a rezar especialmente para que estés con tu papá y tu mamá y converses y te rías con ellos todo lo que no pudiste en este plano. Descansá en paz mamita linda, DE NUEVO GRACIAS POR TODO", manifestó.

A lo largo de los años, el periodista había compartido algunos recuerdos de Chita con su audiencia. Una de las anécdotas más llamativas fue cuando contó que su madre era fanática de Slipknot y que incluso había visto en vivo a la banda estadounidense de heavy metal.

"Chita es fanática de Slipknot, los vio en Arizona en el 98, así que habrá que creer", contó Fantino en una oportunidad.

También había destacado en varias ocasiones la personalidad de su madre y la influencia que tuvo en su vida. En el Día de la Madre de 2021, le dedicó otro mensaje en el que resumió esa admiración: "Sos crack. Me diste libertad y me cargaste en mi mochila los mapas para no perderme en la vida. Gracias por todo y vamos por más día a día".

La muerte de Chita se suma a la pérdida de su padre, a quien Fantino despidió en junio de 2020. En aquella oportunidad, recordó las jornadas de pesca, los mates, las sobremesas y la vida compartida en el campo. "Decirte que no te voy a extrañar sería mentirte papá", había escrito entonces.