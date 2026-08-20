Brian Sarmiento le hizo un inesperado reproche a Andrea del Boca en Gran Hermano

La interrupción de Brian Sarmiento y la respuesta de Andrea del Boca

Al percibir una marcada disparidad en la extensión y calidez de las palabras dirigidas hacia su unión en comparación con otros compañeros, Sarmiento interrumpió el desarrollo del acto. El exdeportista apeló al sarcasmo para hacer evidente su disconformidad, manifestando ante los presentes: “Lo bueno es que a mí me dedicaste unas palabras re largas y re lindas. Te agradezco”, provocando asombro tanto en los participantes de la casa como en los espectadores del ciclo por su crudeza a la hora de hablar.