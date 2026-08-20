Brian Sarmiento le hizo un inesperado reproche a Andrea del Boca en Gran Hermano
Durante su casamiento con Danielik en Gran Hermano, el ex futbolista aprovechó para enfrentar a la actriz por sus acciones durante la ceremonia. Los detalles.
Durante la noche del miércoles 19 de agosto, el reality show "Gran Hermano Generación Dorada" emitió una jornada especial caracterizada por la realización de matrimonios simbólicos dentro de la casa más famosa del país. La transmisión emitida por la pantalla de Telefe contó con la participación de Andrea del Boca, exintegrante de esta misma temporada y figura de la actuación, quien asumió la tarea de conducir las ceremonias y dedicar mensajes personalizados a los participantes.
La celebración contempló una ambientación temática con vestuario formal, ornamentación en los ambientes y la presencia de todos los concursantes. Entre las uniones formalizadas sobresalió el caso de Zunino y Nenu, quienes fueron destinatarios de un discurso sumamente afectuoso y extenso por parte de la actriz. Sin embargo, el clima festivo se vio alterado al momento de concretar el casamiento de la pareja compuesta por el exfutbolista Brian Sarmiento y Danelik, quienes protagonizaron un tenso cruce con la intérprete.
La interrupción de Brian Sarmiento y la respuesta de Andrea del Boca
Al percibir una marcada disparidad en la extensión y calidez de las palabras dirigidas hacia su unión en comparación con otros compañeros, Sarmiento interrumpió el desarrollo del acto. El exdeportista apeló al sarcasmo para hacer evidente su disconformidad, manifestando ante los presentes: “Lo bueno es que a mí me dedicaste unas palabras re largas y re lindas. Te agradezco”, provocando asombro tanto en los participantes de la casa como en los espectadores del ciclo por su crudeza a la hora de hablar.
Frente al planteo formulado durante la boda, Del Boca reaccionó al instante para justificar su intervención y sostener su postura. La actriz cruzó al participante recordándole el mensaje expresado durante la ceremonia, respondiéndole directamente: “Te dije que están unidos y viviendo juntos”, cerrando así un contrapunto verbal que se convirtió en el acontecimiento más debatido del programa.
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