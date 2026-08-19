Tragedia en Mendoza: murió la madre de las dos hermanas fallecidas en el accidente de Ruta 60

Los dos sobrevivientes de la T-Cross siguen en estado crítico. Martín Tillar (52) se encuentra internado por múltiples traumatismos graves en el Hospital Lagomaggiore, mientras que Bettalemmi permanece en terapia intensiva en el Hospital El Carmen con un traumatismo encéfalocraneano severo.

También murió un árbitro de fútbol en el trágico accidente de Mendoza

La primera víctima del choque frontal entre un Peugeot 504 y una camioneta Volkswagen T-Cross fue Oscar Fernández Mercau, quien murió tras la embestida a su vehículo.

Muy querido en el ámbito deportivo local, Fernández, apodado afectuosamente como "Chacha", era oriundo de la localidad de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín.

Tras el violento impacto entre los dos vehículos, sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde los profesionales médicos no lograron salvarle la vida y falleció a los pocos minutos de ingresar.