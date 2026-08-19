Tragedia en Mendoza: murió la madre de las dos hermanas fallecidas en el accidente de Ruta 60
Se trata de Ariadna Tillar, víctima de un choque frontal en la Ruta 60, donde también murieron sus dos hijas y un árbitro de fútbol.
Luego de la tragedia del pasado domingo en Ruta 60 (Mendoza), donde un árbitro de fútbol y dos hermanas murieron tras un choque frontal, este martes se confirmó el fallecimiento de Ariadna Tillar (54), la cuarta víctima del fatal accidente en Maipú y madre de las chicas de 19 y 21 años, que también perdieron la vida.
La mujer, que se desempeñaba como diseñadora gráfica, permanecía internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Perrupato desde el fin de semana, donde era tratada por graves fracturas en el maxilar inferior y en la pierna, según informaron medios locales.
Horas antes, se había dado a conocer la muerte de las dos hijas de Ariadna, Rosario y Juana Masó Tillar. La joven de 21 años falleció en el Hospital Central de Mendoza debido a un paro cardiorrespiratorio tras ser intervenida quirúrgicamente, mientras que a su hermana menor le diagnosticaron muerte cerebral durante la jornada del lunes.
Quiénes iban a bordo del vehículo de Ariadna Tillar y qué pasó con ellos
El violento impacto se produjo sobre la Ruta Provincial 60, cerca del callejón Piperbo en Fray Luis Beltrán. En la Volkswagen T-Cross, el conductor era Martín Omar Tillar, quien iba acompañado por su pareja, Florencia Bettalemmi (42); su hermana Ariadna y sus dos sobrinas, Rosario y Juana.
Según precisó Diario UNO, la camioneta intentó adelantar a otro auto y terminó impactando de frente contra el Peugeot 504 conducido por Oscar "Chacha" Fernández Mercau, un conocido árbitro de torneos locales.
Los dos sobrevivientes de la T-Cross siguen en estado crítico. Martín Tillar (52) se encuentra internado por múltiples traumatismos graves en el Hospital Lagomaggiore, mientras que Bettalemmi permanece en terapia intensiva en el Hospital El Carmen con un traumatismo encéfalocraneano severo.
También murió un árbitro de fútbol en el trágico accidente de Mendoza
La primera víctima del choque frontal entre un Peugeot 504 y una camioneta Volkswagen T-Cross fue Oscar Fernández Mercau, quien murió tras la embestida a su vehículo.
Muy querido en el ámbito deportivo local, Fernández, apodado afectuosamente como "Chacha", era oriundo de la localidad de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín.
Tras el violento impacto entre los dos vehículos, sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde los profesionales médicos no lograron salvarle la vida y falleció a los pocos minutos de ingresar.
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