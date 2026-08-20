"Debe cuidarse": Yanina Latorre dio detalles sobre la salud del papá de Tini Stoessel

“Tiene un par de arterias no tapadas, pero casi; una arteria ensanchada, pero crónicamente. ¿Qué tiene que hacer? Cuidarse. No es nada de gravedad, no está en terapia intensiva, no le pusieron un stent, pero tiene que cuidarse", comentó.

Por qué Yanina Latorre tomó distancia de la mamá de Tini Stoessel

En paralelo a la situación de salud de Alejandro Stoessel, Yanina Latorre también explicó por qué decidió no involucrarse públicamente en algunos temas relacionados con Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, especialmente aquellos que involucran a la familia de la cantante.

En los últimos días, la conductora recibió numerosos pedidos de sus seguidores para que opinara sobre la pareja y el vínculo que mantienen con sus respectivos familiares. Sin embargo, optó por no participar de esas conversaciones y explicó los motivos detrás de su decisión.

Durante su programa en El Observador, Latorre recordó el vínculo que mantuvo en el pasado con Mariana Muzlera, madre de Tini. Según contó, ambas fueron muy cercanas durante un tiempo, aunque con los años esa relación comenzó a perder fuerza hasta derivar en un distanciamiento.

“Todo el mundo en este chat, en las redes, en Twitter, en Instagram, están pidiéndome que hable del logro de Tini, de Paul con los padres de Tini. He decidido no hablarlo”, expresó.

La periodista aclaró que el alejamiento no se produjo como consecuencia de una pelea o un conflicto específico, sino que simplemente el vínculo cambió con el paso del tiempo.

“Todos saben que yo fui muy amiga de la mamá de Tini. No pasó nada, nos distanciamos, no fluye, cosas que no me gustaron”, explicó.

A partir de esa situación, Yanina decidió mantener cierta distancia de las versiones que involucran a Tini, De Paul y sus familias. La conductora considera que su antigua relación con Muzlera podría influir en la manera en que se interpretan sus declaraciones.

Por eso, eligió no sumarse a las especulaciones que rodean a la pareja y mantenerse al margen de las distintas versiones que circulan mientras avanza la expectativa por su próximo casamiento.