Britney Spears sigue sorprendiendo: al desnudo y ¿en pareja?

Por supuesto, esto genera sorpresa dado que ocurre a dos meses de conocerse su separación de Sam Asghari, luego de un año casados y 7 años de relación.

Britney Spears vendió más de 400.000 copias de su libro a un día de su lanzamiento

El exitoso libro autobiográfico de Britney Spears "The Woman In Me" está disponible actualmente por Amazon a $23 dólares y $16.33 por Kindle, sin embargo, su precio original es de $32.99. También tiene un libro de audio a $29.69 dólares narrado por la actriz.

Días antes del lanzamiento, Britney reabrió su cuenta de Instagram y compartió una foto de un pastel de cumpleaños que llevaba escrito la frase “See you in hell ” (Nos vemos en el infierno), que se cree que es un mensaje subliminal para las personas que menciona en su libro, incluyendo a su familia.

