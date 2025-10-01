Bronca en redes sociales con el influencer Oky: le pidió a su novia que baje de peso y generó repudio

oki

Indignada, ella le respondió: "Vos no me podés decir cómo tiene que estar mi cuerpo, me querés anoréxica". Tras la negativa, Octavio propuso una insólita negociación: "Yo bajo diez kilos, si vos bajás diez kilos". "Yo no quiero bajar diez kilos", se quejó Gabriela. A lo que él contestó: "Bueno, cinco kilos cada uno".

Sorprendentemente, la ex Gran Hermano aceptó esta cifra: "Cinco sí, pero diez es mucho". Al ver la aceptación, Oky redobló la apuesta y arriesgó: "Ocho". Sin embargo, Gabriela se plantó nuevamente: "No, ocho es mucho".

Oky y sus patrones de comportamiento violento

Este nuevo episodio de reclamos se suma a un historial de controversias de Octavio Appo. Su ex pareja, Tuli Acosta, había realizado fuertes declaraciones sobre el tucumano en una carta abierta leída en OLGA. Por su parte, Sasha Ferro, aunque lo defendió en ocasiones, también fue expuesta como víctima de la violencia de Oky en diferentes transmisiones cuando estaban juntos.

De hecho, en enero de 2024, se había viralizado un fuerte video en el que se veía a Oky maltratando tanto a la modelo como a su mascota, un pequeño gato al que el joven revoleó por los aires frente a las cámaras.