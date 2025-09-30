La reacción de Luck Ra tras el error de Susana Giménez en los Martín Fierro: "Ruckau"

En tanto, Susana luego fue destacada como mejor conductora, pese a haber hecho escasos programas durante el 2024; y al momento de su discurso, quiso destacar a algunas figuras jóvenes de la música, no sin confundirse el nombre del cuartero Luck Ra.

"El año pasado conocí a gente de la música nueva, como María Becerra, Nathy Peluso, como Rucau... ¿cómo? Luck Ra... ese... perdoname Luck Ra, que me equivoqué, me pasa siempre", dijo la "Su" desatando algunas risas en el Hilton de quienes ya están acostumbrados a los furcios de la conductora.

