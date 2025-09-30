La reacción de Luck Ra tras el error de Susana Giménez en los Martín Fierro: "Ruckau"
El músico cordobés se refirió al nuevo "alias artístico" que le puso la diva, al momento en que recibió el premio como "Mejor labor en conducción femenina".
Tras la confusión de Susana Giménez cuando quiso mencionarlo en la gala de los Premios Martín Fierro de Televisión, Luck Ra usó sus redes sociales para referirse al tema con el humor que lo caracteriza. Luego del traspié de la diva, el músico cordobés bromeó en X sobre su nuevo "alias artístico": "'Luck Ra /////// Ruckau'", escribió, e ilustró con una imagen clásica de Los Simpson de Bart y Hugo, su hermano secreto.
Como era de esperarse, la ocurrencia se volvió viral rápidamente y recibió más de 35 mil "Me Gusta" y cientos de comentarios.
El papelón de Susana Giménez en los Martín Fierro: le cambió el nombre a Luck Ra
Los premios Martín Fierro 2025 de la televisión argentina, organizados por APTRA, se celebran este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton, con Santiago del Moro como conductor y la transmisión de Telefe; y como no podía ser de otra forma, Susana Giménez fue protagonista de un blooper a la hora de dar su discurso como ganadora.
Ya en la alfombra roja, la conductora y Robertito Funes Ugarte habían quedado en el centro de una polémica, luego que el cronista interrumpiera a Verónica Lozano en plena entrevista para dar paso a una nota con la diva de los teléfonos.
En tanto, Susana luego fue destacada como mejor conductora, pese a haber hecho escasos programas durante el 2024; y al momento de su discurso, quiso destacar a algunas figuras jóvenes de la música, no sin confundirse el nombre del cuartero Luck Ra.
