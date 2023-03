El desesperado pedido de la esposa de Bruce Willis a los periodistas

El encontronazo de Willis y el paparazzi no fue nada agradable. No estaba en los planes de nadie que Bruce fuera fotografiado junto a dos amigos mientras iban a tomar un café.

Por eso, su esposa Emma Heming Willis recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video en el que le pide a los paparazzi que “mantengan su distancia” cuando sigan a su marido.

El comunicado de la esposa de Bruce Willis para los periodistas

“Si estás a cargo de alguien con demencia sabés lo difícil y estresante que es sacar a esa persona al mundo y hacer que se mueva con seguridad, incluso para tomar un simple café”, comenzó diciendo la esposa del actor de 67 años.

“Está claro que todavía queda mucho por educar, así que este video va dirigido a los fotógrafos y a la gente que intenta conseguir esas fotos exclusivas de mi marido. Mantengan su distancia”, sumó, y remarcó: “Sé que es su trabajo, pero mantengan la distancia”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

“Por favor, no le griten a mi marido preguntándole cómo está o lo que sea. Simplemente no lo hagan, denle espacio. Dejen que nuestra familia, o quien sea que esté con él, pueda llevarlo del punto A al punto B con seguridad. Ese es mi comunicado público”, finalizó Emma.

En el epígrafe del video, la mujer les pide a los familiares de personas con demencia que le den consejos y le cuenten su experiencia: “A otros cuidadores o especialistas en el cuidado de personas con demencia que navegan por este mundo... ¿Algún consejo o sugerencia para que sus seres queridos salgan al mundo de forma segura? Compártanlo”.

En otro descargo compartido este lunes, Emma expresó que aprecia el amor y la comprensión sobre por qué pide que su marido no sea seguido por la prensa e insistió en que los medios que compartan sus dichos no repliquen en sus artículos las nuevas imágenes de Bruce.

“Si no hay una demanda de esas imágenes, si no hay un mercado, él no va a ser seguido. Quiero aclarar también que no estoy en una guerra con la prensa, porque claramente voy a perder. Eso lo sé. Solamente quiero que mi esposo pueda vivir su vida de la mejor forma posible”, concluyó Heming Willis.