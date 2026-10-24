BTS cantó "Muchachos" en La Plata y desató la locura argentina ante 60 mil fans

FUROR CON BTS EN LA PLATA



Tuvieron que interrumpir el show por la cercanía de ARMY, los fans. pic.twitter.com/eZAiEBtOLi — minutouno (@minutounocom) October 22, 2026

La euforia contenida de miles de seguidores generó una avalancha hacia el frente que encendió las alarmas del personal de seguridad y de la propia producción. Ante el riesgo latente de avalanchas o sofocaciones, los músicos detuvieron la interpretación de sus canciones, encendieron las luces del recinto y solicitaron enfáticamente a la multitud que diera varios pasos hacia atrás para descomprimir la zona frontal antes de poder continuar con el concierto.

Intervención en vivo y el pedido directo al ARMY

Desde el escenario, los cantantes del conjunto asiático utilizaron sus micrófonos para dirigirse directamente al ARMY y transmitir calma en un contexto de desborde emocional. Apoyados por traductores y por las pantallas gigantes instaladas en el estadio platense, los artistas explicaron que no reanudarían la presentación hasta que el público del sector VIP y del campo general retrocediera lo suficiente para permitir que los socorristas asistieran a quienes sufrían sofocación por la marea humana.

El pedido de los ídolos juveniles fue replicado de inmediato por los coordinadores del operativo de contención y por el personal de prevención médica distribuido a lo largo del perímetro. Durante el intervalo forzado, los equipos de asistencia repartieron botellas de agua entre las primeras filas y retiraron a varios integrantes del ARMY que presentaban mareos y descompensaciones producto de la presión física ejercida contra el vallado principal.

Normalización del show tras el susto

Luego de aproximadamente diez minutos de zozobra y tras verificar que la multitud había liberado espacio en la zona crítica, la producción autorizó la reanudación del concierto. La respuesta de los fanáticos fue inmediata: el ARMY acató las indicaciones de seguridad y el show pudo continuar desarrollándose en un clima de mayor tranquilidad y bajo una estricta supervisión del personal de control.

El episodio dejó en evidencia la desbordante pasión que despierta la agrupación referente del pop internacional en suelo argentino, donde convocó a más de 150 mil personas a lo largo de sus fechas programadas. A pesar del sobresalto inicial y las demoras operativas, la rápida reacción de los músicos y de las fuerzas de contención evitó incidentes mayores, permitiendo que la jornada festiva concluyera de la mejor manera.