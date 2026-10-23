El furor de BTS en Argentina: V cantó "Muchachos" en su segundo show y desató la locura
En la segunda noche del histórico recital de BTS en Argentina, el cantante surcoreano sorprendió a todos los fans cantando el hit mundialista "Muchachos".
La locura por BTS en Argentina no tiene límites. Durante la segunda noche de presentaciones de la aclamada banda surcoreana, los miles de fanáticos vivieron un momento inolvidable cuando V, uno de sus integrantes, se animó a cantar el popular hit mundialista, desatando el grito sagrado en todo el estadio porteño.
El video viral de BTS cantando Muchachos y frases porteñas
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En las imágenes exclusivas que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, se puede observar al carismático artista surcoreano interactuando de manera muy fluida con todo su público. "Muchachos", gritó el ídolo asiático frente al micrófono, para luego animarse a tararear la melodía del icónico himno de la Selección Argentina.
Pero las sorpresas no terminaron ahí. Con una gran sonrisa y demostrando su cercanía con la cultura local, el cantante lanzó una frase bien porteña que hizo delirar a todos los presentes: "Chicos, traigan puertas que manijas sobran". Luego, remató su impecable intervención preguntando a la multitud: "¿Y si nos tomamos unos mates?".
Cabe destacar que la productora encargada del evento, DF Entertainment, confirmó que este sábado 24 de octubre se llevará a cabo la tercera y última fecha de la gira de la banda en nuestro país. "Muchas gracias por divertirse hoy también. Los amo, Argentina", concluyó el artista para cerrar una noche verdaderamente mágica.
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