BTS desató la locura en La Plata: la pasión de sus fans en el primero de sus tres shows

El clima festivo se extendió por los accesos y las inmediaciones del estadio platense, donde los encuentros entre seguidores se multiplicaron a medida que avanzaba el día. La música y la admiración por los artistas funcionaron como un punto de unión entre fanáticos de distintas edades y lugares de procedencia.

El fenómeno BTS moviliza al país

La repercusión de la convocatoria también llegó a los medios nacionales, que registraron las extensas filas y el movimiento generado en los alrededores del estadio. Las imágenes de la multitud reflejaron el impacto de una banda que logró construir una comunidad global y mantener un vínculo estrecho con sus seguidores.

La presencia de personas provenientes de diferentes provincias volvió a poner en evidencia que el fenómeno de BTS excede lo musical. Para ARMY, el encuentro representa también la posibilidad de compartir una experiencia colectiva con otros fanáticos que sienten la misma conexión con el grupo.

Con el primero de los tres recitales, La Plata se convirtió en escenario de una celebración muy esperada por los seguidores argentinos. Entre la ansiedad por el comienzo del espectáculo y la emoción de estar cada vez más cerca de sus ídolos, ARMY dio una muestra de la pasión que convirtió a BTS en uno de los grandes referentes de la música popular surcoreana.