BTS cantó "Muchachos" y desató la locura argentina de los 60 mil fans que se congregaron en La Plata
Kim Taehyung (V) desató el fervor patriótico al entonar las frases del célebre himno mundialista de la Selección Argentina en el Estadio Único.
Durante el segundo concierto de BTS en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, el integrante Kim Taehyung (V) desató la locura total al cantar "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar".
Ante las 60.000 personas presentes en la noche de este viernes, el artista surcoreano interpretó el célebre himno mundialista de la Selección Argentina.
Video: BTS cantó "Muchachos" en La Plata
El momento formó parte de un segmento de interacción en el que Taehyung demostró un gran conocimiento de la cultura y la jerga local. El cantante sorprendió y conquistó por completo al ARMY argentino con las siguientes acciones:
- Cantó a todo pulmón: entonó la melodía del hit de La Mosca, lo que generó un coro masivo instantáneo en todo el estadio de La Plata.
- Invitó a tomar mates: miró a las tribunas y preguntó de forma muy cómplice: "¿Y si nos tomamos unos mates?".
- Frase icónica: coronó su faceta más argentina rematando con la expresión popular porteña: "Chicos, traigan puertas que manijas sobran"
La presentación se dio en el marco del BTS World Tour ARIRANG, la gira mundial más recaudadora del planeta en su período. Esta etapa marcó la histórica primera visita de los siete integrantes juntos a la Argentina, luego de completar su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Tras el furor viral de esta segunda noche, la banda cierra sus tres fechas consecutivas con entradas agotadas este sábado.
Tuvieron que pausar el recital de BTS en La Plata por la presión del público contra las vallas de contención
Durante la esperada presentación del fenómeno surcoreano BTS en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, un tenso momento obligó a interrumpir el desarrollo del espectáculo de manera imprevista. Transcurridos los primeros temas del repertorio, los propios integrantes de la banda decidieron pausar la música al advertir un peligroso amontonamiento de los espectadores ubicados en el sector del campo principal, muy cerca de la valla que los separaba del escenario.
La euforia contenida de miles de seguidores generó una avalancha hacia el frente que encendió las alarmas del personal de seguridad y de la propia producción. Ante el riesgo latente de avalanchas o sofocaciones, los músicos detuvieron la interpretación de sus canciones, encendieron las luces del recinto y solicitaron enfáticamente a la multitud que diera varios pasos hacia atrás para descomprimir la zona frontal antes de poder continuar con el concierto.
Intervención en vivo y el pedido directo al ARMY
Desde el escenario, los cantantes del conjunto asiático utilizaron sus micrófonos para dirigirse directamente al ARMY y transmitir calma en un contexto de desborde emocional. Apoyados por traductores y por las pantallas gigantes instaladas en el estadio platense, los artistas explicaron que no reanudarían la presentación hasta que el público del sector VIP y del campo general retrocediera lo suficiente para permitir que los socorristas asistieran a quienes sufrían sofocación por la marea humana.
El pedido de los ídolos juveniles fue replicado de inmediato por los coordinadores del operativo de contención y por el personal de prevención médica distribuido a lo largo del perímetro. Durante el intervalo forzado, los equipos de asistencia repartieron botellas de agua entre las primeras filas y retiraron a varios integrantes del ARMY que presentaban mareos y descompensaciones producto de la presión física ejercida contra el vallado principal.
Normalización del show tras el susto
Luego de aproximadamente diez minutos de zozobra y tras verificar que la multitud había liberado espacio en la zona crítica, la producción autorizó la reanudación del concierto. La respuesta de los fanáticos fue inmediata: el ARMY acató las indicaciones de seguridad y el show pudo continuar desarrollándose en un clima de mayor tranquilidad y bajo una estricta supervisión del personal de control.
El episodio dejó en evidencia la desbordante pasión que despierta la agrupación referente del pop internacional en suelo argentino, donde convocó a más de 150 mil personas a lo largo de sus fechas programadas. A pesar del sobresalto inicial y las demoras operativas, la rápida reacción de los músicos y de las fuerzas de contención evitó incidentes mayores, permitiendo que la jornada festiva concluyera de la mejor manera.
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