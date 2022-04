Así fue el show de BTS en los Premios Grammy

BTS Grammy 2022 Ampas/ E! Entertainment

Para calmar la ansiedad del ARMY, la presentación de BTS tuvo lugar casi al principio de la ceremonia de los premios que otorga la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias.

El video de BTS en los Premios Grammy

Comenzó con Jin sentado desde una especie de sala de monitoreo – el integrante de BTS participó solo en algunas partes del show debido a una mano lastimada -, y continuó con Jungkook colgado y bajando desde el techo del escenario.

Desde el público aparecieron sentados J-Hope, Jin, RM y Suga, hasta que finalmente se lo mostró a un carismático Kim Tae-hyung – V- “coqueteando” con Olivia Rodrigo.

Todo al estilo “James Bond”, los BTS vistieron trajes negros, con corbata, camisa y zapatos al mismo tono.

En una segunda parte, simularon una escena de escape con luces led y culminaron con una impresionante coreografía que puso a todo el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas de pie para aplaudirlos.

En una gran noche para la música, también hubo presentaciones de Billie Eilish, Brandi Carlile, Lil Nas X, Jack Harlow, Olivia Rodrigo, Leslie Odom Jr., Rachel Zegler, Jon Batiste, Carrie Underwood, H.E.R., Ben Platt, Silk Sonic, el dúo integrado por Bruno Mars y Anderson Paak, John Legend y Cynthia Erivo.

Finalmente BTS no se llevó el premio a Mejor pop dúo/group performance, que lo ganó Doja Cat ft Sza por "Kiss Me More".