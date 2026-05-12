CIA: así es la nueva serie de Tom Ellis que estrena en Universal+
Este 13 de mayo se estrena en Universal + la nueva serie de Tom Ellis. Conocé todos los detalles de la historia antes de su lanzamiento.
Para los amantes del suspenso y las historias de crímenes, la espera terminó. Universal+ acaba de confirmar que este miércoles 13 de mayo llega a la Argentina "CIA", una de las apuestas más fuertes del año dentro del género del drama criminal. La serie no solo marca el regreso triunfal de Tom Ellis, recordado mundialmente por su papel en "Lucifer", sino que cuenta con el sello de garantía de Dick Wolf, el legendario productor ejecutivo y ganador del Emmy detrás de franquicias históricas como "Law & Order".
La trama nos mete de lleno en la vida de Colin Glass, interpretado por Ellis, un agente de la CIA que se ganó una reputación bastante particular: es un oficial temerario, de esos que no tienen drama en romper cualquier reglamento si eso significa cumplir con el objetivo. Pero, como en toda buena historia de compañeros antagónicos, Glass no estará solo.
El contrapunto perfecto llega de la mano de Nick Gehlfuss (conocido por su paso en "Chicago MED"), quien se pone en la piel de Bl Goodman, un agente especial del FBI. A diferencia de su nuevo compañero, Goodman es un purista del reglamento: opera estrictamente bajo las normas y cuida que no se le escape ni el más mínimo error.
Este dúo, que parece destinado al conflicto constante, deberá aprender a convivir y unir fuerzas con una misión crítica: proteger a los Estados Unidos de peligrosas amenazas internas. La serie promete una mezcla explosiva de acción y persecuciones que mantendrán al espectador pegado al asiento, mientras explora cómo evoluciona la tirante relación entre estos dos agentes con filosofías de vida tan opuestas.
Uno de los puntos que más entusiasmó a los seguidores del género es el guiño directo al universo de "FBI". La producción confirmó que "CIA" contará con la participación especial de Jeremy Sisto, quien se pondrá nuevamente el traje de Jubal Valentine, un personaje que ya es de los favoritos del público. Esta aparición no solo enriquece la trama, sino que consolida la estructura del relato dentro de un ecosistema de series que los fans conocen muy bien.
Además de Ellis y Gehlfuss, el elenco se completa con figuras como Natalee Linez y Necar Zadegan. Con la distribución de Paramount Global Content Distribution, la ficción apuesta a la adictiva estructura del "caso de la semana", centrando el foco tanto en los criminales como en el desarrollo humano de sus protagonistas. Sin dudas, una fórmula ganadora para quienes buscan un drama criminal sólido y con mucha personalidad.
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