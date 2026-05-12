CIA: así es la nueva serie de Tom Ellis que estrena en Universal+

Este dúo, que parece destinado al conflicto constante, deberá aprender a convivir y unir fuerzas con una misión crítica: proteger a los Estados Unidos de peligrosas amenazas internas. La serie promete una mezcla explosiva de acción y persecuciones que mantendrán al espectador pegado al asiento, mientras explora cómo evoluciona la tirante relación entre estos dos agentes con filosofías de vida tan opuestas.

Uno de los puntos que más entusiasmó a los seguidores del género es el guiño directo al universo de "FBI". La producción confirmó que "CIA" contará con la participación especial de Jeremy Sisto, quien se pondrá nuevamente el traje de Jubal Valentine, un personaje que ya es de los favoritos del público. Esta aparición no solo enriquece la trama, sino que consolida la estructura del relato dentro de un ecosistema de series que los fans conocen muy bien.

CIA

Además de Ellis y Gehlfuss, el elenco se completa con figuras como Natalee Linez y Necar Zadegan. Con la distribución de Paramount Global Content Distribution, la ficción apuesta a la adictiva estructura del "caso de la semana", centrando el foco tanto en los criminales como en el desarrollo humano de sus protagonistas. Sin dudas, una fórmula ganadora para quienes buscan un drama criminal sólido y con mucha personalidad.