El día que Cacho Fontana tuvo que desmentir su muerte

"¿Qué querés, que te mande una foto?

"Simplemente es una visita de colaboración que estoy haciendo; hay secuencias donde se cotejan unas con las otras; son cuatro días que vengo al Hospital Fernández; volveré a mi casita querida. Pude hablar con mis hijas; con toda la gente; hablé. Me olvidé los anteojos; y hay mucha literatura entre los titulares de la televisión; pero dio la casualidad que estoy hablando con una de las audiciones más importantes, con amigos de mucho tiempo", expresó en ese momento Cacho Fontana.

"Estoy muy bien de salud; ¿querés que te mande una foto? dejalos que vendan; cuando me vean, cuántas vidas tiene. Cumplí 89 años; y el domingo me interné en el Fernández para festejar. Recién me dijo un doctor", afirmaba Fontana, quien hoy falleció a los 90 años.

Cuando le preguntaron por "lo peor", él bromeó: "No... Lo peor no, no no, a lo peor hay que organizarlo bien. Hay que cerrarlo bien, así que al contrario, les agradezco a ustedes esta gentileza de darme el micrófono. Hay una alegría acá, de la gente vestidita de azul acá que viene a limpiar, una alegría muy particular acá que contagia. Yo en este momento estoy saliendo al aire. Para mí es mi última vez que hablo", agregó.