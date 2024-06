Cacho Garay puede quedar libre en una semana: el motivo

“Cacho Garay puede quedar libre de culpa y cargo en una semana, más precisamente el jueves 13 de junio. Su abogado pidió el cese de la prisión preventiva ”, dijo el comunicador.

Por qué Cacho Garay puede quedar libre en una semana

Veronica Macias

Y agregó: “Ahora bien, fuentes judiciales me informan que la pericia a Verónica no reúne criterios de credibilidad. No reúne estrés postraumático. Manipulación conciente de la información que aporta. Obtención de beneficio ganancial. Influenciable. ¿Quiénes estuvieron presentes en la pericia? Peritos que representan al cuerpo médico forense, también estuvieron los peritos de parte tanto de la denunciante como del denunciado y además hubo un perito especial me cuentan. El resultado fue consensuado por todos los mencionados”.

Y concluyó: “Y quiero agregar algo más sobre el pedido que haya el doctor Daniel Romero, abogado de Cacho Garay en este caso. Piden la libertad directamente, no van a pedir ni siquiera la prisión domiciliaria”.