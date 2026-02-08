Sin Disney+ ni Xuper TV: como ver NFL Super Bowl 2026 EN VIVO en el celular, la computadora o la tablet
New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl 2026. Conocé los canales y las plataformas digitales de los cableoperadores para seguirlo.
La espera terminó para los fanáticos del fútbol americano. La final del Super Bowl LX para definir el campeón 2026 de la NFL, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, se disputará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
El duelo decisivo tendrá como protagonistas a New England Patriots y Seattle Seahawks, quienes buscarán alzar el trofeo Vince Lombardi. En Argentina, la cita está prevista para las 20.30 horas.
Cómo verlo en vivo desde el celular o la tablet
Para quienes no cuenten con suscripciones a plataformas de streaming internacionales, existen alternativas digitales para ver el partido en dispositivos móviles o computadoras a través de las aplicaciones de los propios cableoperadores. La transmisión oficial estará a cargo de la señal ESPN.
Los usuarios podrán acceder al contenido en vivo a través de:
Flow: Canal 103.
DirecTV: Canales 621 (SD) y 1621 (HD).
Telecentro: Canales 105 (SD) y 1011 (HD).
Además, el evento podrá seguirse online mediante las aplicaciones de estas mismas señales y servicios, permitiendo ver la final desde cualquier dispositivo conectado a internet.
El show de medio tiempo y horarios en la región
Más allá de lo deportivo, uno de los momentos cumbres de la noche será el Halftime Show, que este año contará con la presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny.
Para quienes se encuentren fuera de Argentina, el horario del kickoff varía según la ubicación geográfica:
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 20.30 horas.
Bolivia y Venezuela: 19.30 horas.
Estados Unidos (Zona Este): 18.30 horas.
