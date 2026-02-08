Sin Disney+ ni Xuper TV: como ver NFL Super Bowl 2026 EN VIVO en el celular, la computadora o la tablet

super-bowl Patriots y Seahawks definen al campeón de la temporada en California en el Super Bowl 2026.

El show de medio tiempo y horarios en la región

Más allá de lo deportivo, uno de los momentos cumbres de la noche será el Halftime Show, que este año contará con la presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Para quienes se encuentren fuera de Argentina, el horario del kickoff varía según la ubicación geográfica: