Se viene el Super Bowl LX: ¿cuál es la relación actual de la Argentina con la NFL?
Más argentinos que nunca siguen el fútbol americano y el Super Bowl se transformó en fenómeno social y digital más allá de Estados Unidos: crecen búsquedas mientras algunos equipos ya tienen su respetable base de hinchas locales.
La relación entre Argentina y el Super Bowl dejó de ser un vínculo lejano o meramente anecdótico para convertirse en un fenómeno que se puede medir. La final de la NFL, que en Estados Unidos alcanzó en su última edición una audiencia récord de 126 millones de espectadores según datos difundidos por Fox y la consultora Nielsen, ya no se vive solo “allá”, sino también desde este lado del continente, con impacto en redes sociales, reuniones sociales y comunidades de fanáticos locales.
El interés digital que sube
Uno de los indicadores más claros de este crecimiento está en las búsquedas en internet. Un informe del sector de apuestas y consumo deportivo digital señaló que el interés por la NFL en Argentina creció un 14,4% en 2025 en comparación con el año anterior. El estudio vincula esa suba no solo con el atractivo del Super Bowl, sino también con una mayor exposición de la liga en plataformas digitales y transmisiones accesibles desde la región.
Ese crecimiento ocurre en paralelo a una fragmentación cada vez mayor de la atención deportiva online. La audiencia ya no se concentra únicamente en el fútbol argentino, sino que reparte su interés entre distintos eventos globales con fuerte presencia digital, algo que favorece a competencias como la NFL, cuyo contenido circula masivamente en redes y plataformas de video.
Los cinco grandes de la NFL, según Argentina
El fenómeno no se limita a la curiosidad ocasional. Encuestas entre aficionados argentinos muestran que ya existe una base concreta de seguidores con equipos preferidos. Un relevamiento del medio especializado No Huddle ubicó a los New England Patriots como la franquicia con más simpatizantes locales (13,2%), seguidos por los Green Bay Packers (11,6%) y los Philadelphia Eagles (7,8%), con Kansas City Chiefs y Pittsburgh Steelers también entre los más elegidos.
Watch parties y activaciones sociales
El Super Bowl también crece como experiencia social. En las ciudades más pobladas del país cada vez es más común que bares y espacios gastronómicos organicen transmisiones especiales del partido, con pantallas grandes y propuestas pensadas para grupos de amigos. Recomendaciones de usuarios en foros y comunidades online mencionan locales que se llenan especialmente para la final, convirtiendo el evento en una salida más del calendario nocturno.
A eso se suman las reuniones en casas, donde el partido se vive como excusa para juntarse, comer y comentar en vivo lo que pasa en la cancha, en el show musical y en la tanda de comerciales. Así, el Super Bowl deja de ser solo un evento deportivo y se transforma en una celebración colectiva con códigos propios.
Atención deportiva en modo global
El crecimiento del Super Bowl en Argentina también se explica por la manera en que hoy se consumen los contenidos deportivos. La experiencia ya no pasa exclusivamente por ver un partido completo: clips de jugadas, resúmenes, memes y análisis circulan durante horas en redes sociales, ampliando el alcance a públicos que quizás no siguen la temporada regular.
En ese ecosistema digital, el Super Bowl funciona como un gran evento global que concentra conversación en tiempo real y se adapta perfecto a la lógica de consumo fragmentado. Así, incluso quienes no dominan las reglas del fútbol americano terminan participando de la conversación y sintiendo que forman parte del acontecimiento.
Argentina y la NFL: un vínculo que se consolida
El Super Bowl ya no es un espectáculo ajeno que se mira de reojo o como simple curiosidad exótica. El aumento sostenido de búsquedas sobre la NFL en Argentina, la existencia de comunidades de fans con equipos preferidos y la consolidación de las watch parties como plan social muestran que el vínculo entre el público argentino y la liga está en plena expansión.
Se sabe que muchísimos argentinos estarán pendientes del show del entretiempo de Bad Bunny: eso ya es parte del combo habitual del Super Bowl, donde la música convoca incluso a quienes no distinguen un touchdown de un field goal. Pero mientras todas las miradas apunten al escenario, en la cancha también habrá historia en juego. Porque, aunque muchos no lo tenían en el radar, más de un argentino va a festejar si los New England Patriots se quedan con el título y se convierten en la primera franquicia en alcanzar los siete Super Bowls. Entre hits globales y jugadas decisivas, la final de la NFL vuelve a demostrar que, también desde Argentina, se vive cada vez un poco más como propia.
