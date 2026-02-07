Los Simpson celebran a Bad Bunny antes de su gran noche en el Super Bowl LX
La histórica serie animada sorprendió al cantante puertorriqueño con un video especial difundido en redes sociales, donde lo incorporó al universo de Springfield en la previa de su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026.
A pocos días de su participación en el Super Bowl LX, Bad Bunny fue sorprendido con un reconocimiento muy particular por parte de Los Simpson, que decidieron rendirle tributo con una pieza animada difundida en sus plataformas oficiales.
La emblemática ficción estadounidense publicó un video especial en redes sociales en la previa del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, destacando la influencia artística y cultural del músico puertorriqueño a nivel global.
En la producción, el cantante aparece recorriendo Springfield, incorporado al universo de la serie sin dejar de lado su impronta urbana ni su identidad musical.
La historia se apoya en la canción “Te deseo lo mejor”, perteneciente al álbum El Último Tour del Mundo, que funciona como hilo conductor de un relato cargado de emociones y mensajes sobre el perdón.
Uno de los momentos más llamativos muestra a Benito invitando a Homero y Marge a compartir el escenario, una escena que adquiere un fuerte valor simbólico dentro del especial.
A lo largo del clip, Homero se muestra absorbido por su teléfono celular, lo que provoca un distanciamiento con su familia y pone en evidencia una crítica a la dependencia tecnológica.
Luego de perder de vista a Marge y recorrer la ciudad en su búsqueda, el personaje termina en un recital de Bad Bunny, donde el artista cumple un rol clave para que se produzca el reencuentro.
Con este homenaje, Los Simpson subrayan la capacidad del cantante para trascender fronteras y unir culturas a través de la música, conectando el mundo de Springfield con la realidad.
¿Dónde se juega el Super Bowl LX?
La final del fútbol americano de la NFL de este año se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, en el área de la Bahía de San Francisco. Este estadio es la casa de los San Francisco 49ers y será la segunda vez que alberga un Super Bowl tras haber sido sede del Super Bowl 50 en 2016.
Fecha y horario del Super Bowl 2026
El Super Bowl LX está programado para el domingo 8 de febrero de 2026, con el kickoff pautado para las 6:30 p.m. hora del Este de Estados Unidos (equivalente a las 3:30 p.m. hora del Pacífico en Santa Clara).
Horarios aproximados según país/región:
-
México (Ciudad de México): 5:30 p.m.
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 5:30 p.m.
Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 6:30 p.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 7:30 p.m.
Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 8:30 p.m.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario