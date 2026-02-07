Los Simpson celebran a Bad Bunny antes de su gran noche en el Super Bowl LX

A lo largo del clip, Homero se muestra absorbido por su teléfono celular, lo que provoca un distanciamiento con su familia y pone en evidencia una crítica a la dependencia tecnológica.

Luego de perder de vista a Marge y recorrer la ciudad en su búsqueda, el personaje termina en un recital de Bad Bunny, donde el artista cumple un rol clave para que se produzca el reencuentro.

Con este homenaje, Los Simpson subrayan la capacidad del cantante para trascender fronteras y unir culturas a través de la música, conectando el mundo de Springfield con la realidad.

¿Dónde se juega el Super Bowl LX?

La final del fútbol americano de la NFL de este año se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, en el área de la Bahía de San Francisco. Este estadio es la casa de los San Francisco 49ers y será la segunda vez que alberga un Super Bowl tras haber sido sede del Super Bowl 50 en 2016.

Fecha y horario del Super Bowl 2026

El Super Bowl LX está programado para el domingo 8 de febrero de 2026, con el kickoff pautado para las 6:30 p.m. hora del Este de Estados Unidos (equivalente a las 3:30 p.m. hora del Pacífico en Santa Clara).

Horarios aproximados según país/región: