Callejero Fino sigue preso: por qué podrían citar a declarar a María Becerra
Al momento de ser aprehendido, Callejero Fino declaró que iba camino al cumpleaños de J Rei, el novio de la exitosa cantante.
Natanael Alvarenga -más conocido como Callejero Fino- cumplió este domingo una semana tras las rejas junto a su primo, Steven Joel Ricca, de 27. Ambos permanecen aprehendidos tras un procedimiento policial en la localidad de Benavídez, en el que se les incautó una pistola Glock calibre .40 con la numeración completamente limada.
El caso tomó un giro insólito al momento de las detenciones. Al ser interceptado por los efectivos, Alvarenga intentó justificar su presencia en la zona asegurando que se dirigía al cumpleaños de J Rei, el novio de la cantante María Becerra, razón por la cual ambos mencionados podrían ser citados a declarar con el fin de cotejar esta declaración.
Sin embargo, la llamativa justificación no impidió el avance de la causa judicial. Tras la incautación del armamento, los peritajes balísticos confirmaron que la pistola secuestrada se encontraba plenamente apta para el disparo, complicando la situación procesal de ambos implicados.
Cómo siguen las pericias en la causa contra Callejero Fino y su primo
Con el objetivo de determinar si el armamento estuvo involucrado en otros delitos, el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, dispuso la realización de un peritaje clave. La medida consiste en comparar una vaina testigo en el Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (SAIB) —registro digital de improntas de armas, proyectiles y casquillos— para verificar si existen coincidencias con otros expedientes policiales.
Por otra parte, al encontrarse borrado el número de serie de la pistola, los peritos aplicarán un tratamiento químico sobre sus tres sectores de registro —la corredera, el cañón y la chapa situada debajo del armazón— con la intención de restaurar la numeración original y rastrear la titularidad previa del arma hallar dentro del vehículo de Callejero Fino.
"No es un arma usual en las fuerzas de seguridad, no hay tantas como las Browning o las Bersa, para saber la procedencia", explicaron fuentes de la investigación a Clarín.
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