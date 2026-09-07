Callejero Fino sigue preso: por qué podrían citar a declarar a María Becerra

El caso tomó un giro insólito al momento de las detenciones. Al ser interceptado por los efectivos, Alvarenga intentó justificar su presencia en la zona asegurando que se dirigía al cumpleaños de J Rei, el novio de la cantante María Becerra, razón por la cual ambos mencionados podrían ser citados a declarar con el fin de cotejar esta declaración.