Brian Sarmiento rompió el silencio tras separarse de Danelik: "Cuidarme es mi prioridad"

La relación que habían iniciado Danelik Galazán y Brian Sarmiento después de su paso por Gran Hermano Generación Dorada llegó a su fin. Luego de varias semanas de romance y convivencia, la influencer confirmó que ambos están separados desde hace una semana y decidió aclarar públicamente los rumores que comenzaron a circular en las últimas horas.

La versión de una supuesta infidelidad había tomado fuerza después de que el periodista Matías González asegurara que Sarmiento habría engañado a su pareja durante una salida a un boliche. En paralelo, los seguidores de Danelik repararon en un gesto que alimentó las especulaciones: la joven había dejado de seguir al exfutbolista en Instagram.

Ante la repercusión que generaron esas versiones, Danelik utilizó sus redes sociales para explicar qué había sucedido. La influencer fue clara al descartar que una tercera persona haya sido el motivo de la ruptura y aseguró: “Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión”.

Danelik explicó por qué dejó de seguir a Brian Sarmiento

Lejos de mantenerse al margen de las especulaciones, la exparticipante del reality también contó qué hubo detrás de su decisión de dejar de seguir a quien había sido su pareja. Según explicó, ese gesto fue justamente el que terminó dando lugar a las versiones sobre una posible infidelidad.

“Se ‘destapó’ todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir su vida bloquea, borra cualquier rastro para estar bien”, sostuvo Danelik, dejando en claro que se trata de una manera personal de atravesar una separación y tomar distancia.

La joven, además, marcó un límite respecto de cuánto está dispuesta a contar sobre el final del vínculo. Danelik aseguró que no pretende convertir la ruptura en un tema de exposición pública y remarcó que su intención es concentrarse en lo que viene.

“Yo estoy bien y voy para mejor, no quiero darle rosca al tema, no voy a hablar nada más que esto y no me pregunten porque yo voy para adelante, para atrás ni para tomar impulso como dice ADB”, expresó.

Hasta el momento, Brian Sarmiento no realizó declaraciones públicas sobre la separación ni respondió a las explicaciones que brindó Danelik a través de sus redes sociales.

Poco después de referirse públicamente al final de la relación, la influencer volvió a utilizar sus redes sociales y compartió un video en el que se la podía ver bailando al ritmo de una canción de La Joaqui. La publicación estuvo acompañada por una frase con la que dejó en claro su postura frente a la separación: “No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno sea feliz a su manera”.

De esta manera, Danelik mostró que busca atravesar este momento lejos de las especulaciones y sin profundizar en los motivos que llevaron al final de la pareja.

El romance entre ambos había comenzado durante su participación en Gran Hermano Generación Dorada y continuó una vez que abandonaron el reality. La relación avanzó rápidamente y, a fines de junio, los dos sorprendieron al anunciar que habían decidido comenzar una convivencia.

Incluso llegaron a mostrar en redes sociales detalles del departamento que habían elegido para compartir. Sin embargo, pocos meses después de haber dado ese paso, el proyecto de pareja terminó y fue Danelik quien confirmó públicamente que ya no están juntos.