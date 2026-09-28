Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento y habló de los rumores de infidelidad: "Se destapó..."

La joven, además, marcó un límite respecto de cuánto está dispuesta a contar sobre el final del vínculo. Danelik aseguró que no pretende convertir la ruptura en un tema de exposición pública y remarcó que su intención es concentrarse en lo que viene.

“Yo estoy bien y voy para mejor, no quiero darle rosca al tema, no voy a hablar nada más que esto y no me pregunten porque yo voy para adelante, para atrás ni para tomar impulso como dice ADB”, expresó.

Hasta el momento, Brian Sarmiento no realizó declaraciones públicas sobre la separación ni respondió a las explicaciones que brindó Danelik a través de sus redes sociales.

Poco después de referirse públicamente al final de la relación, la influencer volvió a utilizar sus redes sociales y compartió un video en el que se la podía ver bailando al ritmo de una canción de La Joaqui. La publicación estuvo acompañada por una frase con la que dejó en claro su postura frente a la separación: “No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno sea feliz a su manera”.

De esta manera, Danelik mostró que busca atravesar este momento lejos de las especulaciones y sin profundizar en los motivos que llevaron al final de la pareja.

El romance entre ambos había comenzado durante su participación en Gran Hermano Generación Dorada y continuó una vez que abandonaron el reality. La relación avanzó rápidamente y, a fines de junio, los dos sorprendieron al anunciar que habían decidido comenzar una convivencia.

Incluso llegaron a mostrar en redes sociales detalles del departamento que habían elegido para compartir. Sin embargo, pocos meses después de haber dado ese paso, el proyecto de pareja terminó y fue Danelik quien confirmó públicamente que ya no están juntos.