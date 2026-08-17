Escupitajos y acusaciones en Gran Hermano: fuerte cruce entre Solange Abraham y Tamara Paganini

“Tamara me escupió en la boca”, denunció Solange durante la fiesta. Sin embargo, Paganini rechazó esa interpretación de lo ocurrido y sostuvo una versión completamente diferente de la situación: “Solange la fue a buscar”.

La discusión provocó que el clima de celebración quedara completamente alterado. Solange, visiblemente molesta por lo que había ocurrido, decidió retirarse para cepillarse los dientes. Mientras intentaba procesar el episodio, continuó afirmando que había recibido un escupitajo directamente en la boca. Lejos de quedar como una discusión aislada durante la fiesta, el conflicto tuvo un segundo capítulo minutos más tarde.

Nuevo cruce en el antebaño de Gran Hermano

Ambas participantes volvieron a coincidir en el antebaño de la casa y allí retomaron la discusión. Solange volvió a plantearle a Tamara su interpretación de lo sucedido y cuestionó la actitud que había tenido durante el intercambio. “Yo solo te dije que eras una planta agresiva y me escupiste en la boca”, exclamó Abraham.

Paganini, por su parte, mantuvo su postura y aseguró que la situación había ocurrido de otra manera: “Tu saliva saltó a mi boca, no me escuchás porque no te conviene”, le respondió Tamara durante el nuevo enfrentamiento.

El intercambio dejó en evidencia que ninguna de las dos coincidía sobre cómo se había producido el episodio. Mientras Solange sostenía que había sido víctima de una acción deliberada, Tamara rechazaba esa acusación y responsabilizaba a su compañera por haberse acercado a ella.

Solange terminó llorando en el confesionario

Después del segundo enfrentamiento, Solange decidió alejarse de la situación y dirigirse al confesionario. Allí, todavía afectada por lo ocurrido, relató su versión ante las cámaras y terminó quebrándose en medio de la charla. La participante no solamente expresó su malestar por lo sucedido, sino que también apuntó contra la reacción de otros integrantes de la casa, quienes, según su percepción, no estaban creyendo su relato.

“Es un montón y no da, me escupió en la boca y son malos porque dicen que yo miento”, expresó Solange entre lágrimas. Las imágenes permitieron conocer parte de la secuencia y explicaron por qué una celebración que había comenzado con música y diversión terminó con una fuerte pelea entre dos participantes.