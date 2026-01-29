A qué hora dan hoy jueves MasterChef Celebrity
El reality de cocina de Telefe se prepara para una noche clave, pensando en la continuidad de la competencia.
MasterChef Celebrity, la competencia de cocina más exigente de la televisión argentina entra en una fase de máxima presión, y tras la gala del miércoles, las cocinas vuelven a encenderse este jueves con una premisa clara: cualquier error técnico puede ser el último.
Los participantes son conscientes de que, a estas alturas, el nivel de exigencia ha subido un escalón y una mala ejecución —como un alfajor con la masa cruda o un relleno mal equilibrado— es el pasaporte directo a la gala de eliminación.
Más allá de lo que sucede frente a las hornallas, los seguidores del programa han manifestado su confusión en redes sociales debido a los frecuentes cambios de horario que viene realizando Telefe. La fluctuación de la grilla nocturna ha generado dudas diarias sobre el inicio exacto de cada gala.
Para poner fin a las especulaciones de cara a la próxima semana, el canal de las pelotas ya confirmó una modificación importante: por primera vez en esta temporada, el programa comenzará a las 21:30, aunque este cambio será recién el lunes, en una movida clave para competir con El Trece y el estreno de la novela de la China Suárez.
Para este jueves, en tanto, las hornallas vuelven a encenderse en su horario habitual de las 22 horas.
Con el delantal gris acechando a quienes no logren convencer a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el programa de esta noche promete ser una verdadera olla a presión. La creatividad será el único salvavidas para los famosos que aspiran a llegar a la gran final del certamen.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 22 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
