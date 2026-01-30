El triste adiós de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara: "Mamá, pensé que teníamos más tiempo"

macaulay culkin catherine o hara

Durante la ceremonia de diciembre de 2023, a la que Culkin asistió con su esposa, Brenda Song, y sus dos hijos, Catherine O'Hara se refirió a su "hijo" en el cine y asseguró que "'Mi pobre angelito es y siempre será una adorada sensación global".

"La razón por la que familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin verla y amarla es por Macaulay Culkin", afirmó emocionada O'Hara, antes de agregar con su sentido del humor liviano: "Macaulay, felicidades. Mereces una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa que te dejó solo no solamente una vez, sino dos, en este momento tan feliz".

Catherine O'Hara marcó varias eras en Hollywood, no sólo por sus papeles en el cine (también fue la voz de Sally en "El extraño mundo de Jack") sino también por sus intervenciones en series, algunas de las más recientes, como "Schitt's Creek", que sirvieron de espejo para reírse de ella y de sus colegas.

La actriz canadiense sufrió una "emergencia médica" este viernes por la madrugada en su casa de Los Ángeles, según reportó el sitio TMZ, tras lo cual fue hospitalizada.

Horas más tarde se confirmó su deceso a los 71 años.