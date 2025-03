Camila Cabello se desmayó en pleno show, pero nadie lo notó

“Tenía mal de altura y estaba girando tan rápido que, literalmente, me desmayé”, describió en diálogo con el programa australiano The Project . La cantante agregó: “Mi mamá vio que yo cerré los ojos y no me levantaba. Recuperé la conciencia a tiempo para la siguiente canción”. En la charla, la cantante de “Havana” destacó que no cree que lo vuelva a usar en sus próximas giras.

Camila Cabello desmayo

Momento en el que Camila Cabello habría sufrido un desmayo

El incidente fue tan rápido que, aunque los fanáticos de Camila decidieron investigar el momento exacto del desmayo, nadie en el público parecía haberlo percibido en tiempo real. Esto se debe a que la cantante logró continuar con su actuación sin que se interrumpiera el show, algo que muchos de sus seguidores consideraron un acto de gran profesionalismo.

camila cabello desmayo

En su entrevista, Cabello también reveló que no planea incluir este tipo de puesta en escena en sus futuras giras. La experiencia del desmayo le dejó una lección sobre los riesgos de ciertos movimientos en el escenario, y aunque no se mostró gravemente afectada, reconoció que la sensación de mareo fue bastante intensa.