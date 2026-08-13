La confesión de Cande Molfese sobre su separación de Gastón Soffritti: "Otras cosas más..."

Con el tiempo, su presente sentimental tomó otro rumbo. La llegada de una nueva pareja hizo que su deseo de ser madre cobrara una dimensión diferente y finalmente decidió avanzar con ese proyecto.

"Mi pareja actual me despertó el deseo de ser madre", explicó Cande al recordar cómo fue ese proceso.

Cande Molfese ya eligió el nombre de su bebé

Mientras disfruta de su embarazo, la actriz también sorprendió al contar que hay otro detalle importante que ya está definido: el nombre de su primer hijo.

Aunque por el momento prefiere mantenerlo en secreto, Molfese confirmó que la elección ya fue realizada junto a su pareja y se mostró muy entusiasmada con el resultado: "Ya tiene nombre y a mí me encanta", expresó.

Antes de llegar a la opción definitiva, la actriz había revelado algunos de los nombres que estaban entre sus preferidos.

Sin embargo, el nombre finalmente elegido no está entre esas alternativas. La decisión fue tomada en conjunto y, por ahora, ambos decidieron mantenerla bajo reserva.

El embarazo había sido anunciado públicamente durante una emisión de Perros de la Calle, cuando Molfese sorprendió a Andy Kusnetzoff y a sus compañeros al mostrar la ecografía y contar en vivo que estaba esperando a su primer hijo.