Camila Homs conquistó el corazón de sus seguidores al mostrar una ecografía de su bebé
La modelo está a semanas de ser mamá y a través de sus redes sociales dio a conocer la cara de su hija Aitana.
Camila Homs está transitando el séptimo mes de embarazo y ya se sabe que espera a una nena, junto a su pareja José Sosa. De hecho, en las últimas horas, la modelo reveló que su hija se llamará Aitana y la noticia causó mucha alegría en todos los que la siguen.
La modelo suele ser muy activa en sus redes sociales y comparte muchos detalles de cómo lleva su embarazo. En ese sentido, Cami no quiso ocultar nada y subió una imagen de su última ecografía e hizo morir de amor a su más de 1,3 millones de seguidores.
“Porfi, esa carita”, fue el mensaje de Homs en la fotografía que compartió en sus historias. En la imagen, se la puede ver recostada en la camilla, mientras se realiza el estudio. A su vez en la pantalla del ecógrafo se ve la cara de la beba en primer plano, donde se pueden apreciar las facciones.
Si bien todo fue alegría y cálidos comentarios por parte de la gente, Camila viene de ser el centro de atención, ya que hace algunas semanas generó un gran revuelo al mostrar la rutina que tiene en el gimnasio. Aunque ella se encargó de aclarar que todos sus ejercicios están supervisados por un profesional y aprobados por su obstetra, esto no evitó que se arme un picante debate sobre la manera que tiene de ejercitarse en el tiempo de gestación que lleva.
Cuál es el significado de Aitana, el nombre que Camila Homs y José Sosa eligieron para su hija
El significado más común asociado a Aitana es "la más alta" o "gloria". El nombre también está ligado a conceptos de belleza natural, elegancia y fortaleza. Esta última connotación de la fuerza se refuerza, teniendo en cuenta que Aitana es el nombre de una famosa sierra en España.
