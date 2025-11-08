Camila Homs conquistó el corazón de sus seguidores al mostrar una ecografía de su bebé

Camila Homs ecografía

Si bien todo fue alegría y cálidos comentarios por parte de la gente, Camila viene de ser el centro de atención, ya que hace algunas semanas generó un gran revuelo al mostrar la rutina que tiene en el gimnasio. Aunque ella se encargó de aclarar que todos sus ejercicios están supervisados por un profesional y aprobados por su obstetra, esto no evitó que se arme un picante debate sobre la manera que tiene de ejercitarse en el tiempo de gestación que lleva.