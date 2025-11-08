Marianela Mirra y José Alperovich se casan: cómo será la boda en plena prisión domiciliaria
La ex Gran Hermano volvió a desatar polémica tras revelar que dará este nuevo e importante paso con el exfuncionario condenado por abuso sexual.
Marianela Mirra, recordada por su paso por Gran Hermano y su constante exposición mediática, sorprendió al confirmar que se casará con José Alperovich, exgobernador de Tucumán, quien cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 16 años por el abuso sexual de su sobrina y también secretaria.
Hace apenas dos meses, la exconcursante del reality había contado que inició un tratamiento de inseminación artificial con el exmandatario, dejando en claro su decisión de seguir adelante con la relación a pesar de las críticas y la controversia que la rodea.
Durante una charla con su amigo Gastón Trezeguet, a quien anteriormente le había confirmado su embarazo, Mirra le comunicó la novedad sobre su boda con el exgobernador, que se llevará a cabo en el departamento de Puerto Madero donde está encerrado Alperovich.
“Hola rey. Si me caso… es un proyecto que se critica pero que existe y es parte de mi vida”, había expresado Marianela. En tanto, el periodista Mauro Federico aportó más detalles en Carnaval Stream: “El señor José Alperovich hace un mes se divorció de Betty Rojkés y el próximo 27 de noviembre nuevamente dará el ‘sí’”.
Marianela Mirra y José Alperovich: cómo es la vida que llevan juntos
José Alperovich, condenado por abuso sexual contra su sobrina, cumple su pena en un exclusivo departamento de Puerto Madero, donde convive con Mirra. En agosto, el programa A la Tarde (América) mostró imágenes que permiten observar el entorno en el que reside el exmandatario, un edificio con amenities de primer nivel, como pileta climatizada, spa, gimnasio, microcine, SUM y seguridad privada. Las propiedades del complejo tienen valores que van desde los 220.000 hasta los 2,2 millones de dólares.
Por su parte, Marianela Mirra compartió recientemente una foto en sus historias de Instagram desde el gimnasio del edificio, dejando en evidencia que continúa acompañando al exgobernador y que se encuentra instalada junto a él.
Durante la emisión del ciclo conducido por Karina Mazzocco, el cronista Oliver Quiroz aportó más detalles sobre la convivencia. “Él salió a hacer una llamada por teléfono al balcón y se la vio a ella sentada al lado, leyendo un libro”, relató. Aunque la ex Gran Hermano mantiene el silencio ante los medios, su presencia en redes sociales y la exposición de su vida cotidiana junto a Alperovich no dejan de llamar la atención.
