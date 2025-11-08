Marianela Mirra y José Alperovich se casan: cómo será la boda en plena prisión domiciliaria

Marianela Mirra Jose Alperovich

Por su parte, Marianela Mirra compartió recientemente una foto en sus historias de Instagram desde el gimnasio del edificio, dejando en evidencia que continúa acompañando al exgobernador y que se encuentra instalada junto a él.

Durante la emisión del ciclo conducido por Karina Mazzocco, el cronista Oliver Quiroz aportó más detalles sobre la convivencia. “Él salió a hacer una llamada por teléfono al balcón y se la vio a ella sentada al lado, leyendo un libro”, relató. Aunque la ex Gran Hermano mantiene el silencio ante los medios, su presencia en redes sociales y la exposición de su vida cotidiana junto a Alperovich no dejan de llamar la atención.