Palito Ortega volvió a suspender dos shows por complicaciones en su salud: "Muy dolorido"
El cantante debió cancelar nuevamente sus conciertos y su hija Julieta Ortega reveló cómo atraviesa este momento su padre.
Palito Ortega atraviesa un difícil momento de salud que lo obligó, una vez más, a suspender dos de sus presentaciones programadas. Cabe señalar que el reconocido cantante ya había tenido que postergar varios shows en octubre por el mismo motivo.
Sin embargo, según reveló su hija Julieta Ortega en diálogo con Teleshow, su recuperación todavía no es completa y deberá continuar en reposo. “No, no volvió todavía. O sea, le pusieron fechas, pero todavía no está para volver. Sigue muy, muy dolorido”, explicó, confirmando que su padre continúa con molestias derivadas del cuadro que lo afecta.
La causa principal sería el herpes zóster, una afección que le provocó fuertes dolores y ampollas en el rostro. Si bien las lesiones cutáneas ya desaparecieron, las molestias persisten. “Ya está bien... de las ampollas en la cara que salen con el herpes zóster, pero está todavía muy dolorido”, detalló Julieta.
Respecto a los compromisos cancelados, desde la cuenta oficial del artista informaron que el primero de los shows suspendidos fue el programado para el 9 de noviembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, decisión tomada “por causas de fuerza mayor”. Las entradas podrán devolverse por el mismo medio de compra.
Asimismo, se confirmó que también fue cancelada la presentación prevista para este 13 de noviembre en el Estadio Unión y Progreso de Tandil. En este caso, quienes adquirieron tickets podrán solicitar el reembolso comunicándose al 2616172566 o ingresando a entradaweb.com.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario