Camila Homs rompió el silencio tras el tenso momento con Lizy Tagliani: "¿Por qué...?"

"Es al día de hoy que no entiendo por qué tanto revuelo", comenzó indicando Homs, luego de que las conductoras le hicieran mención de que había sido tendencia por el complicado episodio del pasado domingo. "Yo no la había escuchado... No hablé con nadie de esto, chicas, está siendo primicia. En el momento no lo escuché para nada y me despierto al otro día... yo salí de ahí festejando, nos pedimos con mi novio gin tonic, estábamos disfrutando a otro nivel porque habíamos ganado, y al otro día bombardeo en el teléfono, no les explico el nivel de bombardeo que tuve", relató.