El descargo de Lizy Tagliani tras sus desubicados comentarios a Camila Homs

Con una mezcla de arrepentimiento y vergüenza, inició su descargo diciendo: “Ayer me la mandé de lleno. Fue un mocazo total”. En su relato, reconoció que, tras el episodio, se comunicó de inmediato con el productor del programa, Fede Levrino, y le pidió que le transmitiera su disculpa a Cami. Consciente de la gravedad de sus palabras, afirmó: “Está en todo su derecho de no aceptarlas”.

cami homs lizy tagliani

La humorista explicó que su comportamiento en el programa fue una mezcla de nervios y ganas de promocionar su regreso a Carlos Paz. Sin embargo, admitió que su actitud fue completamente desubicada: “Me puse en modo rival, quería que el juego fuera picante, pero no sé qué pasó. Pensé que estaba siendo graciosa, pero el cansancio o algo psicológico me jugaron una mala pasada”.

Lizy Tagliani habló del incómodo momento con Cami Homs en lo de Susana

El momento en que realmente entendió la magnitud de su error fue gracias a su esposo, Sebastián, quien la hizo reflexionar sobre lo sucedido durante el trayecto de regreso a casa. “Sebastián me dijo: ‘Capaz entre nosotros o con nuestros amigos está bien, pero la chica no sabe’. Ahí me cayó todo, fue como un balde de agua fría”.

Tagliani expresó su incomodidad al recordar cómo, a veces, uno pierde el control sin darse cuenta y, ya en frío, se enfrenta a una realidad difícil de asimilar. "Más allá de las palabras que dije, me dio vergüenza ser así con alguien que siempre fue amorosa conmigo", expresó, evidenciando su remordimiento.

lizy camila homs

Asimismo, compartió que no pudo dormir bien la noche del incidente, atormentada por el hecho de haber humillado públicamente a alguien con quien no tenía la suficiente confianza. "Me da bronca ser tan desubicada y no haber parado antes. ¿Cómo pude ser tan insensible? Debí reaccionar al primer comentario”, lamentó la humorista.

La situación en pantalla quedó marcada por algunos gestos que Lizy consideró divertidos, pero que resultaron invasivos. Recordó, entre otras cosas, cómo fingió coquetear con Sosa, pareja de Homs, lo cual ella percibió como un acto gracioso en ese momento, pero en retrospectiva calificó como un error.

"Horrible lo de Lizy hacia Cami Homs. Innecesario", "Que falta de respeto y que feo los comentarios de Lizy a Cami porque ganó" y "Lo de Lizy Tagliani a Cami Homs no es gracioso", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales.