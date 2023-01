Ahora no fue culpa de Rodrigo De Paul: se volvió a separar Camila Homs

camila homs charly benvenuto

“Lo que me contaron es que no conectaban como siempre, estaban en tiempos distintos y decidieron distanciarse por el momento, las cosas no iban bien y había diferencias. Ustedes me habían vuelto loco a preguntas el fin de semana pasado cuando no se lo vio a Charly en el cumpleaños de Francesca, la hija en común de Camila con Rodrigo De Paul”, apuntó el periodista.

“La separación la tengo confirmada, le escribí a Camila pero todavía no me contestó, desde la familia me dicen que es así como te lo estoy contando”, concluyó.