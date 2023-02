Camila Homs quiso ir a la Bresh y no pudo entrar por culpa de Tini Stoessel

Y detallaron: "Ella se retiró cantando bajito y se fue a otro boliche, a Afrika. Una de las personas que estaban en ese grupo esperándola le dice - mediante WhatsApp-: 'Te estamos esperando, ¿vas a entrar o no?'".

tini camila homs

"A lo que ella contestó: 'Me di cuenta de que no estaba tan bueno, así que me voy para Afrika'. Camila llega a la puerta y parece ser que le dijeron 'no se puede'", develaron.

"Estamos en condiciones de afirmar que quien fue rebotada en una fiesta porque no la dejaron entrar y aplicaron el derecho de admisión es Cami Homs, y esto es una bomba. La fiesta es la Bresh, estaba toda empapelada con 'Cupido', que es el nuevo lanzamiento de Tini", contaron.

"Tanto Tini como Lali Espósito son madrinas de esta fiesta. No fue por pedido de Tini, pero alguien de la organización dijo: 'Mejor evitemos problemas, que no entre'. Tini no estaba y no había hecho ningún pedido, pero estaba todo el merchandising de Cupido", finalizaron

cami homs vetada bresh.mp4

Esta no es la primera vez que la modelo vive una situación similar, ya que semanas atrás le habían negado el acceso por todo lo que dijo sobre Tini Stoessel, a quien acusó de ser una "mujerzuela" en los chatas que el volante de la Selección presentó en la justicia.

“En esa fiesta son pro Tini. Ellas llegaron cerca de la 1 de la mañana y subieron al escenario, que estaba vacío. En ese lugar aman a Stoessel, a Lali y otras figuras que los apoyaron cuando recién empezaron”, detalló también Ángel De Brito en LAM.

Hace algunas semanas atrás, Camila Homs y Rodrigo De Paul llegaron a un acuerdo económico millonario con respecto a su separación, que incluye propiedades y miles de dólares.