Camila Lattanzio redobló la apuesta contra Juliana Díaz y mostró los chats

"La única que voy a mostrar", aseguró Lattanzione al compartir la captura en la que le mandó un audio a Díaz y ella le contestó: "Amiga, jamás diría lo que pasó. A mí me hunde y a él, más".

En su conversación Díaz también le mostró a Lattanzio una captura de otro chat en el que estaba poniendo a alguien al tanto de la situación de Maxi Giudici, quien estuvo unas horas internado la semana pasada a raíz de una crisis de salud.

"¿Lo del mensaje con Lattanzio es cierto?", le preguntaron a Díaz, a lo que ella contestó que "Cami" no tiene algo que ver en esta secuencia.

Sin embargo, por como se desarrolló la tarde parecería que Juliana Díaz y Camila Lattanzio jamás volverán a tratarse de "Tini" y "Cami".

"Te falto esta parte reina, donde digo que vos no tenías nada que ver. Te hundís sola", le contestó Díaz a Lattanzio en Twitter.

"Y mostralas, rancia, ¿mirá si te voy a decir que no digas nada para no agravar la situación y después me voy a auto hundir contándoles yo a los medios? Dejá de querer ensuciarme vos a mí. Además, sinceramente, me da hasta vergüenza", explotó Díaz.