Foto: la atrevida escena que Chris Brown protagonizó con una fan en el escenario

El cantante estadounidense Chris Brown volvió a posicionarse como tendencia en las plataformas digitales luego de que se viralizara un registro en video correspondiente a su última presentación en la ciudad de Toronto, Canadá. El artista convocó a una espectadora a subir al escenario como parte de la puesta en escena, desencadenando una secuencia de alto contenido explícito que simulaba un encuentro íntimo frente a la concurrencia.