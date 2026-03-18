Camila Mayan fulminó a Coscu luego de que el streamer le dijera que "suelte" a Mac Allister: "Agradezcan..."

cami mayan le responde a coscu

Qué dijo Coscu y cómo comenzó el cruce

En paralelo, el streamer había expuesto su mirada sobre la situación, diferenciando su opinión sobre la persona y lo que considera una forma de posicionarse públicamente.

“A ver, yo no odio a la persona. Yo no odio a la persona, odio el concepto”, aclaró el joven en diálogo con Martín Cirio y sumó: “O sea, termina tu relación, arranca tu carrera, brillá por lo que sos vos, que seguramente tenés mil luces. No brilles por ser la ex de”.

Luego, redobló la apuesta y apuntó directamente al vínculo pasado de Mayan: “Yo odio ese concepto y odio que busquen todo el sentido de su carrera, fama o entidad pública al pasado con Mac Allister. ¡Soltalo! ¡Ya está! Literalmente yo la escucho todo el tiempo quejándose y el chabón ya está en la c... de la lora, casado. Ya está”.

“Es como que yo me siga quejando de cosas que me pasaron hace cinco años, por más que me... Siento que a la mina le está yendo bien. No es que está reventada, que no puede hacer nada. Te está yendo bien, brilla por tu luz”, cerró Coscu.

coscu contra cami mayan