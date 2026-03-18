Camila Mayan fulminó a Coscu luego de que el streamer le dijera que "suelte" a Mac Allister: "Agradezcan..."
El influencer la señaló por -supuestamente- buscar “fama por su pasado” con el futbolista y la joven salió a cruzarlo sin dudar.
Un nuevo cruce en el mundo del streaming volvió a encender la polémica en las últimas horas. Todo se desató cuando Coscu lanzó fuertes declaraciones sobre Camila Mayan durante una transmisión junto a Martín Cirio, lo que rápidamente generó repercusión. Lejos de dejarlo pasar, la influencer recogió el guante y respondió con dureza en su programa "Patria y Familia".
Desde su espacio en Luzu TV, Mayan decidió hablar del tema y dejó en claro su postura frente a las críticas que viene recibiendo: "Deberían estar contentos con lo poco que he hablado, ayer me puse a pensar un montón en esto, porque dije que paja que haya gente que verdaderamente tenga este concepto", comenzó la joven desde su ciclo de Luzu TV.
Y sumó: "Yo la verdad que en este tiempo dije 'todo lo que pueda no hablar del tema lo voy a hacer', primero por un tema de respeto, porque siempre hay que respetar el otro, y segundo para ganar mi lugar".
Lejos de quedarse ahí, profundizó su postura y dejó en claro que no se siente condicionada a la hora de expresarse.
"Yo no creo que tenga nada ganado, pero cuando quiera hablar voy a hablar de lo que se me cante el orto", continuó Camila Mayan sobre Coscu y cerró: "Yo lo voy a contar porque son cosas que viví yo, es mí experiencia. Agradezcan que bastante lo reduje todo lo que viví".
Qué dijo Coscu y cómo comenzó el cruce
En paralelo, el streamer había expuesto su mirada sobre la situación, diferenciando su opinión sobre la persona y lo que considera una forma de posicionarse públicamente.
“A ver, yo no odio a la persona. Yo no odio a la persona, odio el concepto”, aclaró el joven en diálogo con Martín Cirio y sumó: “O sea, termina tu relación, arranca tu carrera, brillá por lo que sos vos, que seguramente tenés mil luces. No brilles por ser la ex de”.
Luego, redobló la apuesta y apuntó directamente al vínculo pasado de Mayan: “Yo odio ese concepto y odio que busquen todo el sentido de su carrera, fama o entidad pública al pasado con Mac Allister. ¡Soltalo! ¡Ya está! Literalmente yo la escucho todo el tiempo quejándose y el chabón ya está en la c... de la lora, casado. Ya está”.
“Es como que yo me siga quejando de cosas que me pasaron hace cinco años, por más que me... Siento que a la mina le está yendo bien. No es que está reventada, que no puede hacer nada. Te está yendo bien, brilla por tu luz”, cerró Coscu.
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