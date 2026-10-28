Camilo hizo vibrar Buenos Aires con dos shows agotados y una invitada muy especial
El artista colombiano presentó su nuevo álbum, repasó sus grandes éxitos y compartió escenario con Evaluna Montaner en dos noches cargadas de emoción y celebración.
Camilo volvió a conquistar al público argentino con dos funciones agotadas de Para Cuando Sean Mayores Tour, realizadas el 25 y el 26 de octubre en el Arena de Buenos Aires. El cantante colombiano reafirmó así el vínculo con sus seguidores locales y repitió el logro de 2025, cuando también agotó dos presentaciones en el mismo estadio.
“Gracias por venir, tribu. No saben lo felices, lo agradecidos que estamos. Tenemos el corazón rellenito, contentos de volver a tener la posibilidad de pisar este escenario sagrado, rodeado de gente que amo, familia y amigos, cantando para una tribu que amo, parce”, expresó el artista, emocionado por reencontrarse con sus fanáticos.
La propuesta llevó al escenario el universo de su quinto álbum de estudio, con una puesta que combinó música, emoción y una estética inspirada en esta nueva etapa de su carrera. El espectáculo comenzó con la caída de un telón que dejó al descubierto a Camilo junto a su banda, mientras el público se preparaba para una noche en la que convivieron los nuevos lanzamientos y los temas más emblemáticos de su trayectoria.
Un recorrido por sus grandes canciones
La apertura estuvo a cargo de “Cisne”, seguida por “El Árbol”, el sencillo que presentó el disco. Desde ese primer momento, el show desplegó la identidad de Para Cuando Sean Mayores, un proyecto que el propio cantante definió como “un universo de puertas pequeñas a mundos inmensos”.
A lo largo de 22 canciones, el colombiano recorrió distintas etapas de su carrera y alternó las composiciones más recientes con hits que lo consolidaron entre los artistas latinos más escuchados. “Vida de Rico”, “Millones”, “Por Primera Vez”, “Manos de Tijera”, “Favorito”, “Tattoo”, “BEBÉ” e “Índigo” fueron algunos de los temas que hicieron cantar y bailar a todo el estadio.
La conexión con sus seguidores también tuvo un momento de reflexión, cuando Camilo destacó la importancia de compartir la experiencia en vivo con su público: “Cada vez somos más conscientes del valor irreemplazable que tiene el tiempo. Que ustedes hayan decidido venir a pasar con nosotros un pedacito de su tiempo significa el mundo para nosotros”.
El tramo final recuperó el clima festivo que atravesó ambas presentaciones y tuvo a “Chiquita” y “KESI” como protagonistas del cierre, con el Movistar Arena convertido en una celebración colectiva.
Evaluna, la invitada especial
Uno de los momentos más emotivos de las dos noches llegó con la aparición de Evaluna Montaner. La artista subió al escenario para acompañar a su esposo durante “For Eva” y “La Medalla”, en una escena que reflejó el costado más íntimo y personal de la propuesta.
La presencia de Evaluna estuvo en sintonía con el espíritu del nuevo álbum, atravesado por el amor y la familia, y dedicado en buena medida a sus hijas, Índigo y Amaranto. De esa manera, el espectáculo combinó los grandes momentos musicales con una mirada sobre los vínculos que inspiran las canciones del colombiano.
Abajo del escenario, esa misma conexión se hizo visible en un estadio colmado de familias, chicos y chicas que cantaron cada tema y compartieron la experiencia como parte de una celebración común.
Con dos funciones agotadas, una puesta renovada, 22 canciones y la participación de Evaluna, Camilo cerró su paso por la Argentina dejando en claro la fuerza de su vínculo con el público local. Una vez más, La Tribu demostró que es mucho más que un fandom: una comunidad que crece con cada visita y encuentra en la música un lugar para compartir.
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