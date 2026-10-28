Camilo hizo vibrar Buenos Aires con dos shows agotados y una invitada muy especial

La conexión con sus seguidores también tuvo un momento de reflexión, cuando Camilo destacó la importancia de compartir la experiencia en vivo con su público: “Cada vez somos más conscientes del valor irreemplazable que tiene el tiempo. Que ustedes hayan decidido venir a pasar con nosotros un pedacito de su tiempo significa el mundo para nosotros”.

El tramo final recuperó el clima festivo que atravesó ambas presentaciones y tuvo a “Chiquita” y “KESI” como protagonistas del cierre, con el Movistar Arena convertido en una celebración colectiva.

Evaluna, la invitada especial

Uno de los momentos más emotivos de las dos noches llegó con la aparición de Evaluna Montaner. La artista subió al escenario para acompañar a su esposo durante “For Eva” y “La Medalla”, en una escena que reflejó el costado más íntimo y personal de la propuesta.

La presencia de Evaluna estuvo en sintonía con el espíritu del nuevo álbum, atravesado por el amor y la familia, y dedicado en buena medida a sus hijas, Índigo y Amaranto. De esa manera, el espectáculo combinó los grandes momentos musicales con una mirada sobre los vínculos que inspiran las canciones del colombiano.

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Abajo del escenario, esa misma conexión se hizo visible en un estadio colmado de familias, chicos y chicas que cantaron cada tema y compartieron la experiencia como parte de una celebración común.

Con dos funciones agotadas, una puesta renovada, 22 canciones y la participación de Evaluna, Camilo cerró su paso por la Argentina dejando en claro la fuerza de su vínculo con el público local. Una vez más, La Tribu demostró que es mucho más que un fandom: una comunidad que crece con cada visita y encuentra en la música un lugar para compartir.