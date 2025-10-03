La emoción del padre de Thiago Medina ante los avances en la salud de su hijo

Conmovido, Julio también reflexionó sobre la experiencia que atraviesa la familia y su propio estado emocional tras estos días difíciles: "De la tormenta que pasamos, en este momento, puedo ver el sol y el arcoíris. Agradecerle a Dios, existe, no se olvida de nosotros. Hay que poner el corazón honesto para que escuche las oraciones. Dios le regaló otra vida. Verlo sentado, habla de la voluntad que tiene él. No duerme, está aburrido. Se acuerda de lo que pasó, sabe que está en un riesgo de salud. Los médicos están haciendo un trabajo espectacular. Nos atendieron una barbaridad acá", expresó, mostrando gratitud y esperanza.

